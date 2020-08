Atacan a balazos una mujer en Villas del Real y muere en el hospital, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante esta madrugada una mujer fue atacada a balazos en el fraccionamiento Villas del Real y tuvo que ser trasladada a un hospital particular.

Por medio de una llamada al 911, se alertó a las diversas corporaciones policíacas sobre el ataque que sufrió la joven.

La víctima fue identificada como Ariana Natali de 22 años de edad, quien fue atacada a balazos y fue herida gravemente en el pecho.

La joven fue trasladada a una clínica particular ubicada en la colonia Las Vegas a las 5:00 am aproximadamente, ya que presentó heridas en el tórax y estuvo grave por unas horas hasta que perdió la vida cerca de las 10:00 am.

Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron que ahí se encontraba la joven hospitalizada y también acudieron agentes de la Policía Investigadora del Estado para recaudar información sobre el hecho.

