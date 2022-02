Ataque armado contra mineros en Fresnillo, Zacatecas, deja 2 muertos y 3 heridos

Ese mismo día, fueron encontrados otros 6 cuerpos en el municipio de Pánfilo Natera, también en Zacatecas, donde la violencia provocada por las disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa no cesan.

Sin embargo, las autoridades no lograron localizar ni capturar a los responsables del ataque armado, cuyas causas todavía se desconocen. La Fiscalía de Zacatecas se encuentra investigando los hechos.

Aunque los servicios de emergencias recibieron reportes de una decena de heridos, a su llegada los paramédicos no encontraron a todos, ya que algunos de ellos se habían trasladado a hospitales por sus propios medios.

Zacatecas.- Al menos dos muertos y tres heridos fue el saldo de un ataque armado contra mineros en Fresnillo, Zacatecas , donde la ola de violencia provocada por el crimen organizado no da tregua.

Raúl Durán Periodista

