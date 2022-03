Ataque de abejas deja cuatro lesionados en la colonia Texas en Los Mochis

Los rescatistas tomaron la decisión de cerrar parcialmente el tráfico vial de la Gabriel Leyva, Lucrecia Noris, entre otras calles debido a que las abejas estaban alborotadas. Aparte de batallar con los insectos, los rescatistas tenían que insistirle a los conductores que no pasaran por las zonas cerradas, para evitar más picados. Algunos sí hicieron caso, pero otros no. Agentes de tránsito no llegaron, solo policías municipales quienes dieron apoyo.

Noel Vizcarra Reportero de la sección policiaca del periódico Los Mochis.

Nació en Salvador Alvarado, (Guamúchil) en 1978, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente en la primera generación 1997-2001. Desde el 22 de septiembre del 2004 ingresé a laborar a El Debate de Sinaloa. Me he desempañado como editor de periódico La i en Culiacán, de la nota policiaca del Debate de Culiacán, en La i de Los Mochis y Guasave. Actualmente soy editor-reportero policiaco del periódico el Debate de Los Mochis. He cubierto enfrentamientos en la zona serrana de Sinaloa y otras entidades del país. Uno de las coberturas más importantes fue la captura de El 'Chapo' Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. He asistido a diferentes cursos para periodistas en Los Mochis, Guasave, Culiacán, Ciudad de México, Toluca y Guatemala.