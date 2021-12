Aumenta a 55 los migrantes muertos por accidente de tráiler en Chiapas

Chiapas.- El gobernador de Chiapas Rutilio Escandón confirmó en la mañana del 10 de diciembre del 2021 que la cifra de migrantes muertos por el accidente de tráiler aumentó a 55 personas.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Chiapas, confirmó que un migrante más falleció a consecuencia del accidente del tráiler, por lo que el conteo oficial es de 55 muertos y 105 hospitalizados al corte de las 08:00 horas.

Cabe señalar que ha habido confusión por el número de migrantes hospitalizadas en Chiapas, ya que las autoridades en conferencias de prensa han señalado que solo había 105 migrantes hospitalizados.

Leer más: Chófer del tráiler volcado con más de 160 migrantes se dio a la fuga: Guardia Nacional

No obstante, la lista de migrantes hospitalizados que difundió Protección Civil de Chiapas a través de sus redes sociales a primera hora del 10 de diciembre del 2021, mostraba que había 106 migrantes hospitalizados.

Sin embargo, esta lista fue difundida horas antes de que el gobernador Rutilio Escandón confirmara la muerte de un migrante más que se encontraba hospitalizado, por lo que ahora la cifra oficial debería ser de 105 migrantes hospitalizados en Chiapas.

“Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos”, publicó en redes sociales el gobernador de Chiapas sobre el total de muertos por el accidente del tráiler.

En resumen, hay un total de 55 migrantes muertos y 105 hospitalizados, según la información que reveló Protección Civil de Chiapas y el gobernador Rutilio Escandón en las primeras horas del 10 de diciembre.

Se estrella tráiler cargados con migrantes en Chiapas

Luego de que los migrantes pasaron varios días encerrados en casas de seguridad en San Cristóbal de las Casas, el día 09 de diciembre a las 14:00 horas fueron subidos a dos cajas de un tráiler, partiendo a la hora indicada.

A las 15:30 horas se reportó el accidente del tráiler, sobre el cual se dio a conocer que se estrelló contra un puente peatonal, para después terminar volcando sobre su lado derecho, ocasionando la muerte instantánea de 49 migrantes en la carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo.

Tras ello, múltiples instituciones federales y estatales se coordinaron para realizar el traslado de los migrantes a distintos hospitales de Chiapas, según su condición de salud.

Un conteo previo a la muerte del migrante que anunció el gobernador de Chiapas, señalaba que entre los hospitalizados había 99 migrantes de Guatemala, 3 de República Dominicana, 1 de México, 1 de Honduras y 1 de Ecuador. Además, que entre ellos había 19 menores de edad, 18 de Guatemala y 1 de Honduras.