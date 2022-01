Aumentan pacientes enganchados por las pastillas azules en Sinaloa

Sinaloa.- Considerada una de las drogas sintéticas con mayor adicción y de alto peligro en quien consume, ya en Sinaloa, de acuerdo a María Fernanda Rodríguez Castro, encargada de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (Ceptca), durante el 2021, se tuvieron los primeros registros de pacientes que acudieron o bien, fueron internados por consumir las conocidas pastillas azules. Además, el ‘cristal’ está atrapando más víctimas que cualquier otro tipo de narcóticos, al concentrar gran número de pacientes en los anexos del estado.

Rodríguez Castro dijo que de momento en México y Sinaloa aún las atenciones son leves, pues en el estado ya se cuenta con cinco personas que tuvieron que recurrir a pedir ayuda al quedar abstraídos por la adicción al fentanilo.

En relación al consumo de droga sintética, la funcionaria estatal comentó que el ‘cristal’ es el narcótico con más víctimas en Sinaloa, que representa el 76 por ciento en los ingresos de pacientes en los centros de rehabilitación y en tercer lugar la marihuana, la cual consideró que es la entrada al mundo de las drogas. Agregó que las edades de los adictos oscilan de los 18 años a los 35.

“Esta droga (‘cristal’) no solo afecta a su salud, si no a su familia, tiene un deterioro muy significativo. Ya no vuelven a ser los mismos”.

Al cuestionársele en qué grado de adicción están siendo atendidos, comentó que de todo tipo, ya que depende mucho de la familia, de qué tanto tiempo duren en internarlos y qué tanta disposición tenga la persona.

Indicó que los síntomas más certeros para detectar a un nuevo caso son los siguientes: las personas empiezan a aislarse de la familia, comienzan a faltarles el dinero, ya es muy evidente cuando consumen metanfetamína, ya que los vuelve más agresivos; en el momento de la abstinencia de la droga, pueden agredir a un familiar. Agregó Fernanda Rodríguez que también comienzan a perder peso y destacó que todos estos síntomas pueden ser un foco rojo, por lo que más vale que sus familias lo prevengan.

La Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (Ceptca) reveló que durante 2021, en los distintos centros de rehabilitación que operan en Sinaloa, se recibieron a más de 6 mil pacientes, recordando que a inicio de pandemia se redujo en un 35 por ciento los ingresos, pues se tuvieron que adoptar medidas preventivas para evitar la propagación de covid-19 en todas las instalaciones.

Fernanda Rodríguez dijo que se tiene que apostar en el tema de prevención en las escuelas, por lo que ya en coordinación con la Secretaría de Salud se está tratando este tema con fuerzas.