Aumentan robos en últimas semanas de 2021 en Escuinapa, Seguridad Pública refuerza operativos

Sinaloa.- En las últimas semanas de este 2021, la seguridad se ha visto trastocada en el municipio de Escuinapa, ya que se han registrado hechos que mantienen a los ciudadanos en incertidumbre al registrarse robos en pleno centro de la ciudad y hechos de violencia que pusieron en riesgo varias familias.

El hecho que más impactó a la población por su magnitud y riesgo fue el cometido en contra del patrimonio del ex alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, a quien el pasado 02 de diciembre durante la madrugada le quemaron tres vehículos que se encontraban fuera de su domicilio, dos del servicio público y una camioneta Tacoma, suceso que causó pánico a decenas de familias que se encontraban en sus alrededores de la vivienda del ex alcalde quien vive en pleno centro de la Ciudad.

Otro hecho delictivo que causó asombro fue el robo de una camioneta que se perpetró a escasos metros de Palacio Municipal, sobre la calle Gabriel Leyva, y a plena luz del día.

También en instituciones públicas, se registró el robo de equipamiento del hospital general de Escuinapa, los presuntos responsables fueron detenidos, pero por la falta de denuncias fueron puestos en libertad.

Juan Carlos Nataren Ovando, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que para reforzar la seguridad en el municipio en estas fiestas decembrina está por iniciar el operativo Guadalupe-Reyes, ya existe una coordinación entre las instancias municipales, estatales y federales para poder realizar los recorridos de seguridad en el municipio.

“Decirle a la ciudadanía que se sientan seguros que somos un municipio tranquilo y que como autoridades encargadas de la seguridad nos mantendremos muy pendientes con operativos de intensa vigilancia. Las personas que tienen contemplado visitarnos lo hagan con tranquilidad, que Escuinapa es tranquilo en donde pueden acudir a vacacionar sin ningún pendiente”, expresó Nataren Ovando.

Comentó que los robos y hechos delictivos que se han efectuado en el municipio se están atendiendo y se ha dado solución, algunos otros aún permanecen en investigación y otros no se han podido resolver, ya que aún prevalece en el municipio la falta de denuncia ante un hecho de este tipo.

“Los robos que se han efectuado en el municipio se están atendiendo para darles solución, en algunos casos se han resuelto, pero el problema al que nos enfrentamos es que los afectados no ponen denuncia y nos atan de manos, la denuncia solo llega con nosotros, porque no se tiene la cultura de la denuncia. Nosotros cumplimos con el trabajo, detenemos a las personas pero solo llegan a barandilla o hasta jurídico y ahí se entregan las cosas y no procede más allá solo se detiene a la persona responsable por 36 horas”, señaló.

Finalizó diciendo que se han resuelto casi todos los robos, solo está pendiente el de la camioneta, no se ha recuperado la unidad, pero ya se tienen indicios del probable responsable de cometer este delito.