¡Aún no aparece! Buscan a joven motociclista que fue arrastrado por la corriente en Ayuné, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Bomberos y buzos buscan en la superficie y profundidad en el balneario de Ayuné, Culiacán, el cuerpo del joven motociclista de 21 años que fue arrastrado por la corriente durante la madrugada de este primero de octubre.

Cinco elementos de rescate del Cuerpo de Bomberos se encuentran navegando las aguas del río Tamazula en el Centro Recreativo de Ayune en busca de un joven quien la madrugada de hoy cayera al agua al tratar de recuperar una tapa de una motocicleta, pero que al parecer cayó a un pozo de unos 4 metros de profundidad.

Desde que se recibió el reporte a los números de emergencia elementos de Bomberos acudieron a dar apoyo pero al estar sin iluminación, volvieron ya por la mañana. Sus familiares también se hicieron presentes para estar pendientes de que aparezca el joven de 21 años de edad.

Asimismo se dice que se encontraba conviviendo con su familia o amigos, y que la desaparición ocurrió después de que el joven intentara cruzar el río a bordo de una motocicleta, lo cual no logró hacer pues se cayó de la moto y tras recuperarse la sacó del agua, no obstante se percató de caída de una pieza y regresó por ella, desde entonces no se le ha visto.

Aún no se tiene sospecha en qué punto está el cuerpo del joven por lo que los buzos tomaron sus descansos por cierto período y volvían al rastreo acuático con ciertas difícultades. Se está a la espera de que en las próximas horas se pueda tener conocimiento del hallazgo.