Auto vuelca en socavón de Portalegre, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un autómovil Ford Beat terminó volcado dentro de un socavón por el bulevar Conquistadores y Norma Corona a la altura del fraccionamiento Portalegre, Culiacán.

Según autoridades el reporte fue por el mismo afectado a las 06:00 horas, solicitando el apoyo de las autoridades conpetentes, porque en el lugar antes mencionado había caído a un socavón, por lo que agentes de tránsitos y cuerpos de bomberos de trasladaron al lugar.

Quienes al llegar observaron un carro de la linea chevrolet Beat con placas de CDMX, con las llantas hacia arriba, confirmando dicho reporte solicitaron una grúa para sacar el automóvil y trasladarlo a una pensión de la ciudad.

A decir de los agentes de tránsito, el carril que lleva de sur a norte ya estaba señalizado con un cordón de precaución para que los automovilistas no transitaran por ese carril, sin embargo, se dijo extraoficialmente que el conductor originario de la CDMX tomó el bulevar en sentido contrario y no se percató del señalamiento de prohibido el paso y se presentó el accidente donde afortunadamente no se reportaron lesiones al conductor