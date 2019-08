Autoridades niegan persecución en el malecón de Mazatlán

Mazatlán.- Autoridades hablaron sobre el video que circuló el pasado fin de semana en redes sociales, en que presuntamente unos agentes de Tránsito Municipal siguen por la avenida Del Mar a un vehículo Lamborghini, que era maniobrado a alta velocidad por esa rúa.

Lo falso

El comandante de Tránsito Municipal, Francisco Guerra, desmintió que se tratara de una persecución, como se estaba manejando en algunas redes sociales.

El funcionario comentó que el auto en cuestión se encontraba mal estacionado sobre la avenida Del Mar, por este motivo, un agente de tránsito asignado a la zona le solicitó al conductor que lo moviera.

El hombre accedió, aunque en un tono de molestia, y le pidió que lo apoyara, pues aseguraba que decenas de peatones no lo dejaban avanzar por tomarse fotos con el automóvil de lujo.

Imagen especial

Los agentes lo ayudaron en esta situación y el sujeto, enojado, arrancó su unidad a velocidad excesiva en dirección al norte de la avenida Camarón Sábalo, misma dirección que tomaría la patrulla de tránsito.

“Sí, es verdad que el vehículo era maniobrado a una alta velocidad, pero no a 200 kilómetros por hora como dicen en redes sociales. Ya vi el video y se ve que la patrulla lo lleva muy de cerca.

“Quiero aclarar que no se trataba de una persecución, ya que este no había cometido ningún delito. Además, el agente a cargo, hasta cierto punto comprendió que este estuviera molesto, pues estuvo detenido por varios minutos por la gente curiosa que se acercaba a su vehículo”, comentó Guerra.

Sin detenerlo

Sobre este mismo tema, el funcionario comentó que no están buscando el conductor, ya que no cometió ninguna infracción.

Aclaró que si así fuera, no les sería difícil ubicar el auto, pues no son muy comunes en el puerto. Añadió que es posible que la unidad pertenezca a un turista, puesto que no se había visto antes en la ciudad.

Aclaró que todos los agentes tienen que valorar si realmente vale la pena armar una persecución, ya que se puede provocar una accidente.

“Los compañeros están obligados a seguirlos tres o cuatro cuadras, cuando mucho, para tratar de detenerlos, pero si no (es posible alcanzarlos), es mejor que se vayan a provocar algún hecho que involucre a más personas”, comentó el comandante.

EL DATO

Se molesta

El chofer del Lamborghini se encontraba mal estacionado y no se podía mover de donde estaba porque las personas no dejaban que avanzara al estarse tomando fotos con el lujoso vehículo, lo que molestó al dueño de la unidad.