Autoridades ponen en marcha el operativo Semana Santa en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa, Sinaloa.- Con la participación de 146 elementos de las diferentes corporaciones de seguridad y emergencia de los tres niveles de gobierno, se puso en marcha el operativo de seguridad que se implementará en este periodo vacacional de Semana Santa 2021 en el municipio de Escuinapa.

Minutos antes del arranque oficial, Juan Carlos Nataren Ovando, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que el operativo se realizará del 29 de marzo al 5 de abril, en donde se contempla respetar los protocolos se salud establecidos para evitar contagios de Covid-19 en el municipio.

Explicó que los lineamientos especiales que se aplicarán durante el operativo son: Se mantendrá una estrecha vigilancia en las áreas recreativas como playas y balnearios a los que solo se les permitirá estar abiertos al público hasta 18:00 horas; no se permitirá eventos masivos y solo se concederá el ingreso del 50 por ciento en áreas recreativas, en zonas de playa los grupos de familias ten darán que aplicar una distancia de 20 metros entre otras y aplicar siempre una sana distancia de 2 metros.

En dicho operativo de vigilancia participaran de manera coordinada elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Guardia Nacional, Sedena, Secretaría de Marina, Policía Estatal, la Coordinación de Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios.

“Los tres niveles de gobierno trabajaremos de una manera muy coordinada para brindar seguridad y vigilancia a fin de garantizar la integridad, tranquilidad de las personas y familias, así como de visitantes que arriben a nuestro municipio, redoblando esfuerzos en la vigilancia en espacios recreativos y tramos carreteros que conectan a nuestro municipio”, expresó Nataren Ovando.

Informó el jefe policiaco que serán 146 elementos los que participarán en el operativo de Semana Santa, que mantendrán su operatividad en 17 unidades, 8 motocicletas, una ambulancia, 2 lancha y un camión cisterna.

Emmett Soto Grave, presidente municipal expresó durante su mensaje que el año pasado y este las acciones de seguridad en Semana Santa han cambiando ante la emergencia sanitaria de Covid-19.

“Las acciones de seguridad han cambiado, porque no solo estamos velando por la seguridad vial, la seguridad de las playas y balnearios, ahora se agrega todo un conjunto de cuidados sanitarios que tenemos que seguir replicando con la ciudadanía, orillándonos a cambiar la dinámica de vida hoy tenemos que modificar nuestro patrón de vida y adoptar medidas de prevención de contagios de Covid-19”, señaló.

El presidente municipal hizo hincapié que es importante a no bajar la guardia ante la emergencia sanitaria, ya que el virus se mantiene activo, por lo que el riesgo de contagio es latente.

“El Covid-19 no se va de vacaciones esta permanente, es importante decírselo a la ciudadanía, si no tienes a nada que salir a áreas de concurrencia social como playas y balnearios, no los haga porque estamos conviviendo con un virus que es mortal y muy letal que le arrebata la vida a las personas”, señaló el alcalde.

Finalizó diciendo que se pone en marcha un operativo de seguridad integral, por lo que como autoridad municipal invita a la ciudadanía a contribuir para mantener un saldo blanco en este periodo vacacional de Semana Santa.