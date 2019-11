Autos robados son desmantelados en la periferia de Culiacán

Sinaloa.- En lugares apartados se observa cómo delincuentes acuden a desmantelar carros, dejando olvidadas algunas autopartes. La Unidad Especializada de Robo de Vehículo de la Fiscalía General del Estado, que comanda José Luis Popo Castelán, ya tienen detectados algunos sectores de la periferia donde han encontrado “cascarones” de las unidades motrices. Además, consideró que aprovechan en algunas ocasiones para alterar los vehículos y venderlos.

Apartados

El robo de vehículos es un problema recurrente en la capital sinaloense. Los responsables de cometer dicho delito —según fuentes de seguridad consultadas— se refugian en zonas enmontadas ubicadas en la periferia para pasar desapercibidos, y, tras “enfriar” las unidades, proceder a desmantelarlas, quitando lo que más requieren, como motor, transmisiones, asientos y estéreos, todo aquello que genere ganancias al momento de comercializarse en el mercado negro.

Resaltó que ignoran lo que no les sirve, como monturas de plástico y focos laterales desgastados, y, en algunos casos, como en Real de Mina y Campesina El Barrio, los delincuentes dejan parabrisas quebrados y placas donde viene el tipo de modelo de la unidad motriz.

No son solo esos lugares los reportados anónimamente, ya que —de acuerdo con Popo Castelán— en sus recorridos ya dieron con otras áreas, como Zona Dorada, La Lima, El Mirador, al lado norponiente y al sur, en colonias como la 5 de Febrero, Las Coloradas, El Ranchito y La Antorchista.

Mientras tanto, en Mina del Real hallan más evidencias. Foto: El Debate

“Es donde hemos encontrado inclusive vehículos desmantelados totalmente, sin motor, solo el puro cascarón”, agregó.

Alteración

El titular de la Unidad Especializada en Robo de Vehículo mencionó que en dichos espacios se pueden estar alterando las unidades para venderlas. Ante esto, recomendó a la sociedad no comprar ese tipo de vehículos por más baratos que se los den, porque esos autos tienen reporte de robo.

Resaltó también que inclusive hay quienes venden carros que no están alterados ni modificados, pero obtenidos de la agencia automotriz mediante fraude; “es decir, yo compro un carro con el nombre de otra persona, que ni siquiera existe, y ya no lo pago, pero tampoco no existe el reporte de robo porque no fue así, fue fraude, y esos vehículos también andan circulando y también los venden”, indicó José Luis Popo Castelán.

Partes de automóvil dejada en los lugares de desmantelamiento. Foto: El Debate

Además, dijo desconocer el monto por el cual los delincuentes venden los carros que roban, pues es difícil que se culpen, pero el modus operandi es ese, que ellos obtienen un dinero por el robo de ese vehículo.

Al pendiente.- La Unidad Especializada en Robo de Unidades verifica las redes sociales para conocer si se distribuyen autos robados o autopartes.

Verificación

Revisión.- Los de la Unidad lo primero que hacen es revisar el sticker del Registro Público Vehicular y la serie, que está a un lado del parabrisas. Foto: El Debate

A los costados.- También observan que los stickers con la serie del carro aparezca a los costados. Foto: El Debate