¡Ayúdeme, señora! suplicaba motociclista antes de morir arrastrado por corriente de agua en Culiacán

Sinaloa.- El motociclista que perdió la vida la tarde de ayer, estaba indeciso de si bajaba o no por la avenida Navolato de la colonia Rosales de Culiacán, Sinaloa, la lluvia estaba fuerte y el agua llevaba mucha corriente, de pronto vino una ola de agua y lo arrastró con todo y moto, intentó agarrarse de un poste de luz, pero no pudo, se cayó de la moto y se atoró debajo de una camioneta.

¡Ayúdeme, señora! ¡ayúdeme! le dijo a Ana María vecina del lugar, ella le gritó a sus hermanos,(hombre y mujer) y estos se subieron arriba de la camioneta y lo jalaban de una mano pero la corriente lo jalaba más y la motocicleta no le permitía salir.

La desesperación se apoderaba de los hermanos y llegó el momento en el que el motociclista ya no se sostuvo de sus manos les dijo ya no puedo les dijo déjenme, ellos seguían aferrándose ayudarlo pero todo fue en vano, la corriente se lo arrebató y lo jaló hacia el otro lado de la calle, pero se metieron y lo sacaron aún estaba con vida pero agonizando.

Por más intentos que hicieron de salvarle la vida no pudieron, contó entre lágrimas Ana María. Ayer ellos se preguntaban ¿Quién era?, y lamentaban no haberle podido salvar la vida, no pudieron dormir durante la noche y les duele que se perdiera una vida.

Por esta avenida Navolato ya habían sido arrastradas otras personas, pero habían podido salvar sus vidas. En la tormenta 19-E, en 2017 también el agua arrastró alrededor de 8 vehículos pero por fortuna no hubo accidentes.

Hoy habitantes de los domicilios de la avenida Navolato hasta el cruce con la Culiacancito hay dolor y consternación, es muy difícil ver morir a alguien dijeron algunos. Ana María pide a los culiacanenses que no crucen, a pie, ni en carro, ni en moto por esta avenida cuando esté lloviendo porque ponen en riesgo sus vidas.