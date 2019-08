Baja 37.8 por ciento el robo de vehículo en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El robo de vehículo va a la baja en el municipio de Ahome, y la mayoría de las unidades robadas, principalmente en el casco urbano, son localizadas posteriormente toda vez que los ladrones las abandonan tras quitarle algún accesorio o pieza como el estéreo y la bateria.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, informó que del 1 de noviembre de 2018 en que entró en funciones la actual administración municipal, al 4 de agosto del presente año, el robo de vehículos en Ahome ha tenido una reducción de 37.8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2017 a 2018 en que se presentaron 66 robos de unidades.

Robos violentos de autos

El jefe policiaco comentó que en los últimos dos meses no se han cometido robos violentos de vehículos en el municipio de Ahome.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Se presentaron 3 robos de autos con lujo de violencia seguidos, pero se capturó al responsable y desde entonces no se comete este tipo de delito en el municipio.

El sujeto que cometió los despojos de los vehículos es un choicense que fue capturado en las inmediaciones del viejo hotel Colinas, y las unidades las llevaba a la sierra para su venta.

Son vehículos tipo pick up, 4x4, de modelos recientes, y solamente se logró recuperar uno de ellos.

El detenido fue llevado ante las autoridades competentes.

Estadística

Del 1 de noviembre de 2018 al 4 de agosto de 2019, en Ahome se han reportado 41 robos de vehículos, y en contraparte la Policía Municipal ha recuperado 31 unidades con reporte de robo.

Los delincuentes hurtan los vehículos y posteriormente los abandonan en callejones, en calles de distintos fraccionamientos, o en la periferia.

Al momento de su localización generalmente a las unidades les falta el equipo de sonido y el acumulador.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dijo que es muy raro que a las unidades recuperadas les falte alguna pieza automotriz.

Agregó que está comprobado que las personas que han robado las unidades no lo hacen con la intención de venderlas sino de quitarles el equipo de sonido y la pila, lo cual no les lleva mucho tiempo. Los vehículos que han sido reportado como robados en los últimos meses en el municipio de Ahome no son de modelo reciente.

La mayoría son vehículos tipo sedán, línea Sentra, Altima y Tsuru.