Balacera en Lomas de Polanco deja cuatro muertos

Guadalajara.- Balacera en Lomas de Polanco dejó cuatro muertos la noche de ayer.

En una nueva agresión múltiple perpetrada en la Ciudad, cuatro hombres murieron la noche de este martes después de ser baleados en la Colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara.



Las víctimas se encontraban en la Calle Andrés Balvanera, entre la Avenida 8 de Julio y la Calle Teodomiro Manzano, cuando se dio el hecho alrededor de las 19:30 horas.



El incidente provocó un intenso despliegue policial que hasta el momento no ha arrojado resultados en cuanto a detenciones.



Los fallecidos quedaron junto a un Volkswagen Jetta encendido a mitad de la calle y un Chevrolet estacionado a un costado, en sentido opuesto.



Vecinos desconocen cómo comenzaron los hechos, pero reconocieron que la zona es peligrosa.



En el lugar fueron localizados decenas de casquillos percutidos de los calibres .223, normalmente utilizados por fusiles AR-15, y .9 milímetros, de una pistola.



Poco después, dos sujetos presuntamente relacionados con el incidente llegaron lesionados y por sus propios medios a un hospital particular ubicado en Circunvalación Dr. Atl y Belisario Domínguez.



Hasta el momento no se ha establecido si hubo un enfrentamiento entre los heridos y los fallecidos, aunque no se descarta.



Apenas el miércoles, cuatro hombres fueron asesinados a balazos en la Colonia del Fresno, en el mismo Municipio.