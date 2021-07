Balaceras entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG aumentan en las últimas semanas

México.- Las balaceras entre cárteles de droga en México y la creación de autodefensas, han acaparado la atención de los medios de comunicación y opositores al proyecto de nación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las balaceras o emboscadas han ocurrido con intensidad en las últimas semanas en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas.

Pese a que existe una importante presencia de la Guardia Nacional, la Sedena y policías, en dichos estados.

Solo en el estado de Zacatecas, se ha registrado el asesinato de al menos 51 personas en los últimos 10 días, esto como presunto resultado de las balaceras que realizan integrantes del Cártel de Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En dicho estado son seis los municipios que han visto desde sangrientas balaceras, ataques armados que se convirtieron en masacres, cuerpos colgados en puentes, narcomantas, asesinato de médicos, familias e incluso policías: Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Valparaíso, Villanueva y Zacatecas.

En Michoacán, el supuesto apoyo de policías a "Los Viagras" detonó una racha de violencia en esa entidad, protagonizada por sus rivales del CJNG, revelaron fuentes militares.

Además, pobladores de Aguililla, que sufren narcobloqueos desde el año pasado, reprochan la inacción del Ejército contra criminales.

"Los soldados deben patrullar, o no hay diálogo", dijo a REFORMA el párroco de Aguililla.

En Chiapas, hay miles de desplazados por la violencia. Se reporta un aumento de grupos armados dedicados a la extorsión, secuestro, trata y paso de drogas.

En Tamaulipas, las balaceras por la pelea del territorio han convertido a ciudades como Reynosa en campos de guerra. El Cártel del Noreste (CDN) se disputa con el Cártel del Golfo (CDG) el control de las aduanas, el narcotráfico y el tráfico de migrantes.

Por su parte, este 15 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que si no logra pacificar a México durante su gobierno, no va acreditar históricamente su "Transformación histórica".

"Si no terminamos de pacificar a México, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro Gobierno. Sí, no va a ser fácil, ahí vamos, poco a poco, pero a lo seguro".