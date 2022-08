Banda de asaltantes trae en jaque a negocios del centro de Culiacán

Óscar Sánchez explicó que no siguieron con instalar botones de pánico, al considerar que no hay suficientes policías para que reaccionen a los hechos.

Óscar Sánchez Beltrán, líder de la Unión de locatarios, expuso que esta situación se ha denunciado en diversos momentos a las autoridades, sin embargo, no se ha logrado establecer un mecanismo de vigilancia o una investigación que lleve a la captura de estas personas, considerando, a su criterio, que no se han tomado las decisiones adecuadas.

Sinaloa.- Locatarios del centro y primer cuadro de la ciudad de Culiacán ya no soportan a una banda de delincuentes , quienes presuntamente desde hace un par de años mantienen constantes robos en negocios, principalmente donde venden celulares, tablets, computadoras y ropa de marca. Hasta el momento, los cuerpos de seguridad no han podido dar soluciones a dichos robos.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.