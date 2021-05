Bomberos y PC de Ahome evitan que un incendio se propagaran a una bodega y casas

Los Mochis, Sinaloa. Un incendio en un baldío ubicado en Corregidora entre Independencia y callejón Juan de la Barrera, en la colonia centro movilizó al personal de Bomberos de Los Mochis y de Protección Civil de Ahome, la tarde de hoy.

Y es que de acuerdo a los vecinos a las 14:45 horas se percataron que el predio empezó a quemarse y debido a que había riesgo de que el fuego se propagara a una bodega pidieron ayuda al servicio de emergencia 911.

Incluso, un morador retiro una vagoneta que estaba a metros de la lumbre.

Policías municipales preventivos, de tránsito, los tragahumo, elementos de Protección Civil de Ahome, arribaron al lugar.

Los rescatistas rápidamente empezaron a combatir las llamas y tras varios minutos lograron controlar la situación. "No me di cuenta de la lumbre hasta que me dio el olor a humo", dijo un trabajador de una bodega.

Chale estaba dormido, pero me desperté porque el cuarto se llenó de humo, comentó otro vecino.

Cabe señalar que antes de que llegaran los rescatistas, personal de Protección Civil, le echaron varias cubetas con agua a la lumbre para tratar de que el siniestro no alcanzara algunos inmuebles.

Las causas que provocaron las llamas se desconocen.