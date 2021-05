Burlan operativo en Aguililla, Michoacán... reportan hoy oootro narcobloqueo 

Morelia, Michoacán.- El crimen organizado ha burlado el operativo que instaló la Policía de Michoacán hace 22 días con al menos seis bloqueos a la vía Apatzingán-Aguililla, el último de ellos este lunes.

Habitantes de Tierra Caliente reportaron que la carretera amaneció con una zanja realizada con maquinaria pesada, a la altura de la comunidad El Aguaje, pese a la presencia policial.

En imágenes difundidas, se observa el tramo carretero cortado y a elementos estatales que reparan la zona dañada para reinstalar la circulación vehicular.

En respuesta a la denuncia ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emitió un reporte de que decenas de elementos estaban listos en la zona que desde hace más de cuatro meses es territorio de enfrentamientos entre sicarios de grupos rivales.

Apenas en abril pasado y ya con el operativo en marcha, Israel Patrón Reyes, titular de Seguridad Pública estatal, reconoció que los bloqueos ocurren principalmente en un tramo de aproximadamente 40 kilómetros.

Al dominio de la vía de comunicación por parte de los criminales, se les suma que, el pasado 4 de mayo, integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) pudieron instalar una narcomanta en plena cabecera municipal de Aguililla, aunque horas después fue retirada por los policías.

En el mensaje, se afirmó que el grupo liderado por Nemesio Oseguera, "El Mencho", había tomado el control de Aguililla, luego de varios enfrentamientos contra sus rivales de Cárteles Unidos.

"Hagan conciencia por toda nuestra gente del Limón, Charapo, Aguaje, Naranjo, Chila, San José, El Cajón y demás poblados que no pueden transitar libremente por las sabandijas, eso se terminó, no vine porque puedo, vengo porque voy a quedarme, ánimo mi gente, no los dejaremos solos. Atte: Mencho".