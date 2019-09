Buscan a Benjamín, fue al Centro de Culiacán y desapareció

Sinaloa.- El reloj sigue su marcha, no se detiene, mientras una madre no pierde la esperanza de tener noticias positivas de su hijo Benjamín Sobampo Rosado N., de 25 años de edad, de quien desde el viernes no se ha sabido nada de él. El joven cursa actualmente el primer semestre de Ingeniería en Electricidad en el Tecnológico de Culiacán.

La angustia

Familiares informaron que Benjamín estaba a punto de desayunar, pero, al suspenderse las clases el pasado viernes por motivo de las lluvias que acarreó la tormenta tropical Lorena, pensó en quedarse todo el día en casa; pero, de pronto, avisó que iría a un mandado al centro.

Salió de su casa vistiendo un short negro tipo bermudas, una playera del mismo tono y unos tenis. Aseguró que no tardaría, y eso mantuvo en paz a su mamá.

Pero el tiempo fue transcurriendo, y Benjamín no llegó a dormir.

Esto mantuvo preocupados a sus seres queridos, quienes lo buscaron por todos lados: hospitales, corporaciones policiales, incluso en las instalaciones el Servicio Médico Forense, pero en ningún lado se tuvo noticias del joven.

Fue hasta el sábado por la tarde cuando se denunció su desaparición.

Fue a acompañar a un amigo

Los familiares de Benjamín tuvieron contacto con un amigo de él, quien les había dicho que él había invitado al joven a tomarse unas cervezas en un bar que está cerca de la plazuela Obregón, pero luego se fueron a otro lugar. Ya pasada las horas, el amigo lo acompañó a que abordara un camión que lo llevaría hasta su casa, pero hasta ayer no se supo qué rumbo tomó.

La mamá de Benjamín pide el apoyo de la ciudadanía para que, en caso de que lo reconozcan en algún lugar, hagan el favor de hacerle llegar dicha noticia, ya que piensa que pudieron haberlo asaltado y abandonado en otro lugar.

Asimismo, comentó que tiene una cicatriz en el ojo derecho, pues se accidentó en una camioneta hace seis años; y en su mano derecha una quemadura. Para ello, pone a disposición los números de emergencia 911 o el 6672326383, con la persona que conteste.