Buscan a Manuel de 75 años, se encuentra desaparecido en Culiacán, Sinaloa

Culiacán.-Familiares buscan de forma desesperada a Manuel Ponce Valenzuela de 75 años.

Él salió desde el pasado 27 de marzo de este año de la casa de una hija en la sindicatura de Culiacancito.Creen que vino a Culiacán porque así lo hacía, se quedaba en esta ciudad dos días y regresaba.

En las partes en donde le gustaba era afuera del Seguro Social, afuera del Hospital Civil y la tienda comercial de la Central Vieja.

Pasan los días y no regresan, sus familiares están angustiados porque no saben que come, en donde duerme y está en riesgo a contagiarse de coronavirus al andar por las calles. Piden a la población que si lo ven hablen manera inmediata al 911 o lo retengan hasta que acuda un familiar.

Su familiares buscan al señor Manuel Ponce de 75 años. | Especial

Pese a todo lo que está ocurriendo sus familiares dicen que salen a buscarlo pero no lo han encontrado. Hay muchas personas que les dicen que lo han visto van a los lugares pero no lo encuentran.

El viste camisa larga color gris, chaleco negro, pantalón de mezclilla y una cachucha. Pueden hablar al teléfono 6675737398, con Carmina Ponce. Podría andar desorientado.