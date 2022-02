Buscan inhibir accidentes en motocicleta en el valle de Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- Con el objetivo de bajar la alta incidencia en accidentes fatales en motocicletas, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa mantiene vigente los operativos en los que se solicita a los conductores el uso obligatorio del casco protector a los conductores de motocicletas.

Jorge Oswaldo Castro Torres, subdirector de Tránsito Municipal informó que el motivo principal por el cual se mantienen de manera permanente los operativos en el valle de Escuinapa es para crear conciencia, principalmente en conductores de motocicletas sobre el uso del casco y el manejar estos vehículos con gran responsabilidad, ya que se han registrado accidente fatales en las últimas semanas.

"Como autoridades municipales y encargados del área de Tránsito con estos operativos lo que buscamos es crear conciencia en los conductores, el buscar salvar vidas, el proteger y resguardar la integridad física de los escuinapenses que transitan sobre la carretera Escuinapa-Teacapán”, expresó el comandante de Tránsito Municipal.

Puntualizó que en lo que va de 2022 los resultados que se tienen el operativo implementado en el valle de Escuinapa son los siguientes: se han realizado 70 infracciones por no portar el casco protector, 36 por estacionarse en lugares no permitidos o más del tiempo permitido, 32 por no portar licencia de conducir, 16 por velocidad inmoderada de vehículos y motocicletas, y 7 por no obedecer señales de tránsito.

Oswaldo Castro mencionó que en lo que va del mes de febrero los accidentes han descendido, lo más fuerte se registró en enero en donde hubo muertos y lesionados de gravedad por accidentes en motocicleta.

Añadió que durante los operativos los agentes de vialidad solicitan a los conductores de motocicleta solo ir a bordo de la unidad una sola persona.

Leer más: Trató de ganarle el paso al tren, en Culiacán, pero fue arrollado, conductor se reporta grave

En el operativo realizado en los últimos días en esta zona se ha realizado el decomiso de 30 motocicletas por infringir el reglamento de vialidad, son trasladadas a la pensión municipal en espera del pago de la multa a la cual su conductor fue sujeto.