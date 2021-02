Sabuesos Guerreras inician el día y las búsquedas con mensaje madrugador en Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- Entre el dolor y la angustia, pero con la fe en lo alto, es como el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras sale en busca de sus tesoros en Culiacán. Aunque para ello tengan que moverse para costearse sus propios rastreos que no siempre suelen ser positivos, pero además, ya trataron de alejarlas a balazos. De esta manera narra el día a día el grupo.

Salen esperanzados

Desde un día antes, el grupo se metaliza lo que le espera al día siguiente, y desde que las manecillas del reloj marca las 05:00 horas, empieza el despertador a emitir señales de alerta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Recién abren los ojos, reciben el mensaje de María Isabel con un marcado “levántense, levántense, traigan el desayuno, el lonche”, exclama la líder del colectivo. A su vez, agregó que, ya estando todos de pie, el siguiente paso es definir el punto de reunión para iniciar una nueva búsqueda. “Soy yo a quien le toca decidir en qué brecha nos metemos y en cuál no”, aseguró Cruz Bernal.

Leer más: Continuan trabajos de procesamiento de fosas clandestinas cerca del Hospital General de Mazatlán

Comentó, además, que en la pandemia ha incrementado el número de personas que se han unido al grupo. Hasta el momento cuentan con el apoyo de al menos 50 personas, las cuales son distribuidas en diversos puntos.

Pese a que el año en plena contingencia sanitaria se mermaron los hallazgos, tan solo en enero de este 2020 fueron localizados poco más de media docena de cuerpos por parte del colectivo; y en febrero ya suman dos rastreos positivos.

María Isabel explicó que para llevar adelante sus operativos tienen que buscarle para tener gasolina para moverse. Por eso venden playeras de Sabuesos Guerreras, realizan rifas, se van a los tianguis a ofertar ropa usada, y con las ganancias obtenidas hacen que les rinda para ir a buscar sus tesoros.

Por su parte, destacó que a finales del mes pasado el colectivo vivió una trágica mañana, luego de que al realizar un rastreo positivo en la sindicatura de Culiacancito fueron alejadas a balazos, pero regresaron y al final encontraron cuatro osamentas.

Aseguró que están indefensas debido a que no tienen el apoyo policial necesario al ir en su búsqueda, pero cuando ya reportan al 9-1-1 al dar con hallazgos positivos, hay agentes que al llegar las regañan, “¿por qué se van solas?, ¿por qué no avisan?”, destacó María Isabel, pues comentó que cuando lo hacen dicen no tener el tiempo necesario.

Asimismo, agregó que lo único que traen consigo es un aparato donde las monitorean desde la Ciudad de México por parte de Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

En cuanto a la relación que tienen con la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que el año pasado tuvieron en muy buen término. En este 2021 solicitaron una cita con el fiscal Juan José Ríos Estavillo, pero presuntamente, hasta hoy, no habían tenido respuesta favorable.

En este año

El 19 de enero, los integrantes de Sabuesos Guerreras se trasladaron a espaldas de la pensión de la Unida de Bienes Asegurados, y descubrieron restos óseos de una persona, además de un cartucho percutido.

Seis días después se movilizaron a la sindicatura de Culiacancito, y cuando llegaron a una finca abandonada, personas armadas comenzaron a realizar detonaciones para que el grupo se dispersara y dejara de buscar en dicha zona;pero pudo más el dolor que el miedo, y al día siguiente, con apoyo de las autoridades competentes, desenterraron cuatro cuerpos.

El 31 del mes pasado, en los alrededores de la colonia Lomas de Rodriguera, se ubicó una osamenta. Como parte de las pertenencias del hoy occiso, se aseguró una cadena de la Santa Muerte.

Leer más: Encuentran otra osamenta dentro de la pensión de autos de Culiacán

El 11 de febrero de este año, otro hallazgo positivo se dio al sur de la ciudad, específicamente cerca de la zona conocida como “La Cuetera”, donde ubicaron a una persona en estado de descomposición. El último hallazgo se dio dos días después cerca de la termoeléctrica que está en la salida de Culiacán.

El Dato

En la pensión

El grupo de rastreadoras ya acudió este año a la pensión, donde en este mes se han localizado tres cadáveres, pero aquella vez solo encontraron cascajos de arma larga.