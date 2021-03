CJNG captura a "El Cholo": confiesa masacre de Tonalá y ser protegido de Omar García Harfuch

Guadalajara, Jalisco.- Este jueves ha circulado en redes sociales un video en el que un hombre quien se identifica como Carlos Enrique Sánchez Martínez "El Cholo" y líder del Cartel Nueva Plaza, confiesa haber perpetrado la masacre de 11 personas el pasado 27 de febrero en el municipio de Tonalá, Jalisco, para complacer a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de quien además señala recibe apoyo.

En el video de un minuto con 40 segundos se ven seis hombres fuertemente armados detrás del presunto capo y gatillero, quienes formarían parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo delictivo que habría capturado a "El Cholo" y le obligaría a decir la verdad frente a cámaras.

"El Cholo" señala que, al encabezar el Cartel Nueva Plaza, decidió unir fuerzas con Omar García Harfuch, con quien compartiría rival: el Cartel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que emboscó e hirió al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en junio del 2020.

"Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alías El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco... Me encontré en el Distrito Federal con García Harfuch para que me brindara apoyo ya que amos somos contras del CJNG y sí me brindó el apoyo, solo me dijo que ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí en la ciudad, con toda su gente y el apoyo que iba a mandarme"