CJNG hace su primer aparición en video en 2021: piden a Michoacán no dejarse usar por los Cárteles Unidos

Michoacán.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha hecho su primer aparición intencionada del 2021 en un video difundido en redes sociales, mediante el cual emiten un mensaje a los habitantes de Michoacán.

En la grabación de dos minutos con 15 segundos un hombre habla con voz fuerte mientras que está rodeado por aproximadamente otros 60 hombres, todos cubiertos del rostro, portando pecheras y portando armas de alto calibre.

En el mensaje que es emitido a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del CJNG, el portavoz pide a los michoacanos no dejarse usar por integrantes de los Cárteles Unidos a quienes acusan de extorsionar al pueblo y usar a las mujeres del estado a su conveniencia.

"A los Cárteles Unidos comandados por El Abuelo Farías, Tico, Boto Paredes, Poncho, Güicho, y a ti Coruco hijo de tu %$#& madre, que ya no se escondan atrás de la ciudadanía y ya no utilicen a mujeres y niños para hacer sus manifestaciones, para pedir apoyo al Gobierno. Porque yo soy michoacano y yo no utilizo a mujeres y niños. Yo soy narcotraficante, gente de trabajo, y no utilizo a la ciudadanía y mucho menos los expongo como ustedes lo hacen, porque ustedes son Zetas pero se hacen llamar Cárteles Unidos"

Dijo el hombre quien a sus espaldas tenía un enorme letrero con las insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación: CJNG.

El mensaje se da en medio de un nuevo levantamiento en armas de las policías comunitarias nombradas Autodefensas de Michoacán, movimiento que en algunos municipios del estado se ha distinguido por tener en sus filas a un alto número de mujeres.

El portavoz continuó hablando y dijo "a mi me gusta apoyar a la ciudadanía y a mis paisanos de Michoacán ... ustedes mi gente de Michoacán pueden investigar en todas las áreas que tengo a mi gente trabajando, pueden darse cuenta que la gente vive tranquila y se despreocupa de secuestros, extorsión y cobros de piso, cosa que donde hacen los Cárteles Unidos o Zeta sí pasa".

Durante la grabación, el CJNG también advierte a los integrantes de los Cárteles Unidos que les ganarán la batalla, esa que en los últimos meses se ha recrudecido al grado de pasar el estado de Michoacán de la cuarta a la segunda posición en índice de violencia a nivel nacional, siendo Guanajuato el estado que aún permanece en el primer lugar como el estado con más homicidios del país.

Según las propias palabras que este 6 de enero dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en La Mañanera, Michoacán se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Gobierno Federal en materia de seguridad, es por ello que ha decidido realizar en los próximos días una gira por la entidad para inaugurar nuevos cuarteles de la Guardia Nacional y desarrollar estrategias para dar paz al pueblo michoacano.

"Ese es el propósito de mi visita a Michoacán, vamos a poner en práctica coordinaciones de la Guardia Nacional, voy a estar en Zamora, Cotija porque se construyeron cuarteles y voy hacia Colima después. Está aumentando la incidencia delictiva en Michoacán, están siendo Guanajuato y Michoacán los estados que ahora nos están preocupando más en lo que tiene que ver con violencia y por eso se está atendiendo, por eso vamos", explicó AMLO.

El mandatario federal reveló que Guanajuato y Michoacán abarcaron el 32% del total de 79 homicidios que se perpetraron este 5 de enero en todo el país, asimismo, explicó que en el estado ubicado al Occidente de México los asesinatos crecieron durante el mes de noviembre un 8%, siendo los municipios de Buenavista, Zitácuaro, Jacona, Zamora. Tangancícuaro, Uruapan y Apatzingán donde más se ha recrudecido los hechos violentos.

AMLO al hablar este 6 de enero del 2021 sobre lo dos estados más violentos de México: Guanajuato y Michoacán. (Captura)

Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Israel Patrón Reyes, también habló esta mañana en torno a los hechos violentos que se han registrado en las últimas horas e incluso habló sobre el video emitido por el CJNG y dijo se actuará en conjunto con las fuerzas armadas federales para brindar seguridad en las diez regiones que conforman la entidad.

"El número de eventos que tenemos registrados en lo que va del año no es mayor al que hemos tenido registrados en otros hechos, yo diría que no debemos dejarnos llevar y calificar como hechos más violentos por lo que acabamos de conocer... no por eso significa que la violencia esté operando", dijo el funcionario.

Finalmente, también dijo que es importante que la sociedad no haga caso a las narcomantas que han aparecido recientemente en el estado en donde se señala de que hay gente dentro del Estado infiltrados y pasando información a los grupos criminales que operan en la región.