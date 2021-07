"CJNG no se ha retirado ni se va a retirar" advierte gente de El Mencho en municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán.- "CJNG no se ha retirado ni se va a retirar" dicen los miles de folletos que hoy han sido propagados en diversos municipios del norte de Michoacán por parte de gente armada que trabaja para Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

La frase "¡¡Atento aviso!!" encabeza los panfletos que están dirigidos a los pobladores que habitan en Zitácuaro, Tuxpan, Ocampo, Aporo, Angangueo, Jungapeo, Senguio, Maravatío, Contepec, Tlalpujahua, Ciudad Hidalgo, Zinapécuaro, Queréndaro e Indaparapeo y pueblos circunvecinos.

"Se les hace de su conocimiento q toda la población ... que, nosotros el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no se ha retirado ni se va a retirar de esas áreas", advierte el grupo criminal que ha sido catalogado por la DEA como el mejor armado de México y el tercero más poderoso a nivel mundial.

En el escrito, el grupo criminal que lidera "El Mencho" señala que 'la plaza' sigue estando en su poder, descartando que grupos armados contrarios, como La Familia Michoacana y Los Correa tengan absoluto poder en la región como les han hecho creer a través de llamadas telefónicas.

"Este mensaje es debido a las múltiples llamadas que ha recibido la población por parte de La Familia Michoacana liderada por Lalo Mantecas, alias "El 100" en compañía con los hermanos Correa de CD Hidalgo, haciendo creer a la población que vamos a dejarles las áreas, que nos vamos a retirar, esto es una total mentira"

Resalta. Asimismo, piden no pagarles 'cuota' ni trabajar para ellos como 'halcones'.

"Queden por enterados que la plaza tiene dueño que no los engañen población, que no se hagan pasar por nosotros... gente del transporte y los que venden pollo, no paguen cuota ni halconeen para esas lacras que no tienen nada, no se dejen engañar. Nosotros no ocupamos de cobrar cuotas"