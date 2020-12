CJNG perdonan la vida a dos mujeres pero le arrancan la vida a cinco hombres en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Una nueva masacre se ha registrado en el estado de Guanajuato. Fue anoche cuando un grupo de sicarios que se identificaron como integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación irrumpieron una vivienda de la ciudad de Celaya para luego matar a tiros a cinco hombres que había en el lugar; a dos mujeres que presenciaron los hechos les 'perdonaron' la vida.

Agentes de la Policía Municipal de Celaya, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudieron hasta el domicilio ubicado en la calle Paseo del Sol o avenida Ciudades Hermanas, de la colonia San Francisco para atender el llamado de emergencia que realizaron los vecinos tras escuchar una serie de detonaciones de arma de fuego.

De manera extraoficial, se dijo en el lugar que los sicarios llegaron en al menos un vehículo se pararon frente al inmueble con reja de madera, de dos plantas y marcado con el número 114, y se adentraron a la propiedad.

En el interior estaban los cinco hombres y dos mujeres, siendo a estas últimas a quienes dejaron salir antes de detonar las armas largas que portaban.

Además de diversos cartuchos regados, en la escena del crimen los sicarios dejaron una cartulina con un narcomensaje firmado con las siglas CJNG, que identifican al Cartel Jalisco Nueva Generación, y procedieron a huir con la misma velocidad que habían llegado.

Tras la llamada de emergencia que se realizó llegaron los cuerpos de auxilio sin embargo su presencia fue inútil, ya no había vidas que salvar.

Inmersos en charcos de sangre fueron localizados los cadáveres de los cinco hombres, sobre quienes se dijo cuatro tendrían entre 25 y 30 años de edad y uno más entre 45 a 50 años.

Inicialmente se había dicho que entre las víctimas había un joven de 18 años de edad pero este dato fue descartado mediante la información oficial que proporcionó la Fiscalía del Estado de Guanajuato sobre el hecho.

Afuera de la propiedad quedaron estacionadas una camioneta gris de modelo atrasado junto con una motocicleta, presuntamente propiedad de los fallecidos.

Autoridades policiacas resguardan la vivenda de la colonia colonia San Francisco, de Celaya, mientras que agentes investgadores realizan al interior las diligencias correspondientes sobre la masacre de 5 hombres. Foto: Cuartoscuro

Las mujeres a quien se les perdonó la vida y otros familiares se acercaron al inmueble con la intención de ver a sus familiares, pero derivado de las labores de investigación no se les permitió el acceso.

En el lugar era imposible no escuchar los lamentos y el dolor que expresaban: "¡Mi hijo no andaba mal, mi hijo solo acababa de llegar de trabajar! ¡Ahora ya no lo voy a volver a ver, sus hijos ya no lo van a volver a ver!", se le oía decir a una de ellas.

Tras las diligencias realizadas por los agentes investigadores de la fiscalía, se ordenó el levantamiento de los cuerpos, mismos que fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en donde se les realizaría la necropsia que marca la ley.