CJNG. 'El Mencho' envía fuerte CARTA a medios de comunicación (VIDEO)

Guadalajara.- Este domingo 24 de julio un video difundido en redes sociales a nombre del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, descartó que el grupo criminal amenace a periodistas y otros miembros de los medios de comunicación.

En el clip con duración de 36 segundos se ve a un grupo de hombres fuertemente armados, con equipo táctico y ropa estilo militar, posar frente a la cámara mientras uno de ellos pronuncia palabras a nombre de 'El Mencho'.

"Buenos días o buenas tardes. Por este medio me dirijo hacia ustedes, todos los radiocomunicadores o periodistas. Yo no me meto con medios de comunicación, yo, Nemesio Oseguera Cervantes me deslindo de las amenazas que recibió el periodista Rodolfo Montes", dijo un miembro del CJNG.

En la grabación, se dijo que Oseguera Cervantes no está en contra de la libertad de expresión, sino todo lo contrario.

"Yo la apoyo, porque la gente debe de estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor", se escuchó en el clip.

Otro de los puntos que fue tocado es que el grupo criminal tampoco "se mete" con menores de edad, mujeres y adultos mayores, bajo el argumento de que ellos no tienen conexión con las problemáticas del narcotráfico.

Casi al final se reiteró que 'El Mencho' no tiene relación con las amenazas que denunció el periodista Rodolfo Montes al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una conferencia mañanera, donde terminó suplicándole ayuda entre lágrimas.

"Al señor Rodolfo Montes le reiteró que no tiene por qué cuidarse de mi cartel, que es el CJNG, al contrario, le reitero mi amistad. Atentamente, el señor Mencho.