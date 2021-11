Cabeza de Vaca gana amparo contra orden de arresto en su contra

México.- El gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, logró que un juez federal le concediera un amparo que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) poner en práctica la orden de arresto en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de dinero.

Hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva sobre si García Cabeza de Vaca sigue gozando de la inmunidad procesal, misma que le fue quitada por la Cámara de Diputados en abril y protegida por el Congreso local de Tamaulipas esa misma tarde al decidir no homologar el juicio de procedencia, el mandatario estatal no podrá ser aprehendido por las autoridades federales.

Este 16 de noviembre el juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, publicó el sentido de su sentencia en el caso de le petición de amparo que presentara Francisco Javier García Cabeza de Vaca para evitar ser capturado por la dependencia a cargo del fiscal general Alejandro Gertz Manero. La orden de detención contra el gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) fue expedida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a petición de la FGR.

Dicho órgano autónomo se encargó de juidicializar la carpeta de investigación contra Cabeza de Vaca con el objeto de que el mandatario estatal sea procesado por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. No obstante, el juez Octavo argumentó en su fallo que el Poder Judicial había trasgredido los derechos del titular del Ejecutivo estatal debido a que todavía se encuentra en curso las controversias constitucionales a las que se tienen que dar solución en la SCJN respecto a si cuenta o no con inmunidad procesal.

Unos meses atrás, el máximo tribunal de México dio entrada a la controversia constitucional que presentó el Congreso del estado de Tamaulipas, resolución que habría reconocido a Francisco Javier García Cabeza de Vaca como un mandatario que tiene fuero constitucional y, por lo tanto, no puede ser sujeto a procesos penales hasta que termine su mandato en 2022.