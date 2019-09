Cadáver encontrado en hacienda de Culiacán, tenía un mes ahí

Sinaloa.- Ayer en la tarde se localizó el cuerpo de una persona atado de manos y en estado de descomposición en la entrada principal de una hacienda abandonada a las afueras del sur de la ciudad.

La identidad del occiso no se pudo dar a conocer ya que no contaba con algún documento entre su pertenencia, y al no poder dar sus características, solo se pudo saber que al momento del hallazgo vestía pantalón de mezclilla y camisa tipo polo, ambas prendas de color negro y calzaba huaraches.

Hallazgo del hombre muerto en hacienda abandonada

El reporte que se dio al 911 a las autoridades fue que en la hacienda que se encuentra abandonada frente a un reconocido parque acuático ubicado al sur de la carretera México 15 estaba un cadáver, ya casi en los huesos, que desprendía fuertes olores. Tras el llamado, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía se trasladaron al sitio y se adentraron a la finca en busca del occiso.

Tras varios minutos de búsqueda, fue justo al salir de la entrada principal de la propiedad que entre los arbustos sobresalía un bulto, y al acercarse se percataron que se trataba de una persona en estado de putrefacción, además estaba con las manos atadas.

Médicos forenses, levantando en partes el cuerpo debido a las condiciones en las que estaba. Foto: El Debate

Una vez que se confirmó el reporte, los oficiales acordonaron el área y solicitaron la presencia de los especialistas en trabajos forenses para que se encargaran de las diligencias.

Investigación

Casi una hora después llegaron médicos forenses, quienes ingresaron al lugar delimitado en busca de pruebas relacionadas con el aparente homicidio.

Después de peinar minuciosamente la escena del descubrimiento, no se pudieron encontrar indicios de violencia o casquillos que hicieran suponer que el asesinato hubiera ocurrido ahí, pero también se especuló que debido a que el cuerpo tenía aproximadamente un mes en ese lugar, las evidencias pudieron haber sido borradas por el clima.

Por las condiciones en las que se encontró a la víctima no se logro saber si tenía impactos de bala u alguna otra herida. Ya reunidos todos los elementos respeto al caso, los restos fueron recogidos y posteriormente se ordenó que se llevaran al Servicio Forense, donde serían analizados genéticamente para que se pudiera dar su identificación.