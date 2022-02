Cae en Aguascalientes homicida y ladrón con cientos de tarjetas de banco e INE: buscan a víctimas

Aguascalientes, Ags.- Ha sido capturado en Aguascalientes un ladrón que tenía azorada a la población de la capital y que incluso ahora es investigado por el asesinato de una de sus víctimas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Aguascalientes compartió hoy con DEBATE la lista de las posibles víctimas del maleante las cuales son cientos.

El hombre ha sido identificado como Abraham N "N", de 51 años de edad, quien ya se encuentra tras las rejas del CERESO, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones necesarias para que su caso culmine con una larga sentencia por todos los delitos cometidos.

La SSP de Aguascalientes señaló que su captura se dio luego de que la madrugada del pasado 14 de febrero Abraham N "N" presuntamente asesinara con un arma blanca a una de sus víctimas de robo, una mujer 38 años de edad quien fue identificada como María del Rosario Solórzano y presentó una "herida por objeto punzo cortante penetrante de tórax".

El homicidio se habría cometido en la calle Esfuerzo Nacional del fraccionamiento Municipio Libre, de la capital de Aguascalientes, por lo que tras una investigación se logró dar con la identidad de su homicida y tramitar una orden de aprehensión en su contra la cual fue otorgada por el Juez de Juicio Oral del Primer Partido en en Estado.

Fue hasta hoy que las autoridades informaron su captura, descubriendo entre sus pertenencias lo que parece ser una larga lista de víctimas de atracos.

"Dentro de lo asegurado se encontraron 39 credenciales del INE; 25 licencias de conducir, una de ellas de Jalisco y el resto del estado de Aguascalientes; 10 Credenciales de estudiantes; 4 Tarjetas de circulación; 3 Tarjetas IMSS, 122 Tarjetas bancarias y una de Servicio Público", especificaron las autoridades a DEBATE.

Asimismo, dieron a conocer los nombres que figuran en los anteriores documentos, por lo que las autoridades invitan a las víctimas a poner la denuncia correspondiente para evitar que este atracador vuelva a las calles.

Nombres de las posibles víctimas del ladrón

Evelyn Itzel Delgado P.

José Manuel Alatorre T.

Ma. Brígida Salas G.

Humberto Reyes R.

José Erick Flores F.

Rigoberto Jaime M.

Miriam Susana Morales G.

Ma Refugio Muñoz O.

Isidro Balderrama R.

Adler Emmanuel Rosas A.

Gilberto García P.

Raúl Estrada B.

Erasmo Alire C.

Berenice Chávez S.

Edgar Yahir Durón C.

José Gerardo Salas Ch.

Abdel Alejandro Sánchez M.

Javier Daniel Cortés Sánchez de T.

José Carlos Sánchez P.

Omar Ernesto García T.

Sergio Campos A.

José Antonio Franco R.

Juan Rojas R.

Juan Martín Rivera E.

Pedro Antonio Esparza S.

Aldo Ernesto Villa F.

Clauda González M.

Tania Michel Martínez F.

Casandra González G.

Arturo Ricardo Parada R.

Claudia Oralia F.

Irving Fabián Cruz

Carlos Eduardo Ramírez L.

Luis Javier Torres M.

Jorge Nestor Velázquez R.

Entre lo asegurado a Abraham N "N" hay 122 Tarjetas bancarias. Foto: Cortesía

Jesús Alejandro Rosales Z.

Yara Lilia Sandoval M.

David Santoyo V.

Víctor Alfonso García M.

Enrique Aguilar F.

Jazmín Itziguery Rodríguez R.

Juan Francisco Reyes de L.

José Manuel Romo M.

Javier Fonseca G.

Ildefonso Diaz

Patricia Fernanda Gutiérrez V.

Óscar Antonio Wence G.

Jossellin Alejandra Simón F.

Eduardo Juárez de la R.

Norberto Abraham Rodríguez M.

Erandi López C.

Jacqueline Velez L.

Jurgen Alexis Negrete R.

Berenice Simone Rodríguez G.

Manuel Rosas L.

Dulce Carolina López P.

Bruslee Olivan D.

Rosa Díaz O.

María Teresa Resendes C.

Claudia González M.

Luis Morales S.

José Vega J.

Susana Rosales T.

Claudia Orozco B.

Manuel Carmona O.

Paola Romo M.

Carlos E Guerrero A

Christian Jayme M.

Javier J López S.

Ma. Magdalena Gómez R

José A Díaz L.

Mónica Martínez M.

Miriam Susana García M.

Angélica M Garduño C.

Hermes Torreblanca R.

Ana Lilia Vázquez I.

Eduardo Barrientos T.

Mari Yaneth Mares N.

Anna Denisse Campos P.

Gerardo Chávez E.

También se encontraron 39 credenciales del INE entre las pertenencias de Abraham N "N". Foto: Cortesía

M. B. Galicia A.

Juana María Flores

Raymundo Ortega D.

Patricia Gutierrez

Damar A Palacios

Johan Aldair G.

Carlos Torres B.

María Rodríguez M.

Roberto Aguirre F.

De encontrar tu nombre en esta lista y querer poner una denuncia contra Abraham N "N", la Secretaria de Seguridad Pública de Aguascalientes te pide acudir a la avenida Adolfo López Mateos oriente, esquina con Héroe de Nacozarí sur s/n, oficinas que están a un costado de la glorieta de El Quijote, en el barrio de la Purísima, en la ciudad de Aguascalientes. ¡Está abierto las 24 horas del día!