Caen siete en manos de la justicia en Altamirano

Chilpancingo.- Policías Estatales adscritos a la Región de Tierra Caliente en coordinación con personal del Ejército Mexicano aseguraron en Ciudad Altamirano a siete masculinos quienes tenían en su poder armas de fuego de grueso calibre, 53 dosis de presunta cocaína y 24 bolsitas con droga conocida como cristal.



Al realizar recorridos de seguridad para prevenir la comisión de delitos en Ciudad Altamirano, en la calle Antonio del Castillo Oriente esquina con Francisco González Bocanegra de la colonia Esquipulas, el personal policial y militar visualizó una camioneta color gris estacionada y con siete masculinos a bordo, 4 de ellos en la batea y tres en la cabina.

Luego de una revisión, fueron asegurados Roberto “N” de 27 años de edad, originario de Cutzamala de Pinzón, conductor de la camioneta marca Chevrolet tipo Silverado, color gris, modelo 2010, número de serie 3GCPCSEX3AG211455 y placas de circulación HB1-83-8A del estado de Guerrero, misma que no cuenta con reporte de robo; Jorge Daniel “N” de 18 años, de Morelia, Michoacán, quien portaba un arma de fuego marca Colt, calibre 38 Súper, matrícula 740943, Coltis Pt F.A. MFG. CO con un cargador abastecido con siete cartuchos del mismo calibre, éste vestía pantalón camuflado; Israel “N” de 29 años, originario de San Lucas, Michoacán, portaba un arma de fuego marca Tauru, calibre 40mm, matrícula SVJ80078 con un cargador abastecido, vestía playera camuflada azul con negro.



Asimismo, a Gonzalo “N” de 34 años, originario del Ídolo, municipio de Coyuca de Catalán quien tenía en su poder dos envoltorios con presunta droga conocida como cristal, cabe destacar que esta persona cuenta con orden de aprensión vigente por el delito de allanamiento de morada; Alfredo “N” de 28 años, de Ciudad Altamirano, portaba una piernera arma marca Polk Sheriff, matrícula TCB6376, calibre 9mm, modelo 6906 con un cargador abastecido con 14 cartuchos del mismo calibre; Alejandro “N” de 23 años, de Tejupilco, Estado de México, traía 53 envoltorios con polvo blanco con característica propias de la cocaína y 24 bolsitas con droga conocida como cristal; así como a Hermenegildo “N” de 28 años, originario de Chilpancingo de los Bravo, portaba un arma larga, marca BULT BY, calibre 7.62X39mm, matrícula 14155833, RADICAL FIREAMS, STAFFCRD TEXAS, con un cargador abastecido con 32 cartuchos del mismo calibre.



Por lo anterior, los siete masculinos, armas de fuego, cartuchos, vehículo, presunta droga, dinero en efectivo y una chamarra camuflada tipo militar asegurados por el personal de la Policía Estatal y Ejército Mexicano, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes; presentamos la fotografía de estas personas con el objetivo de que, si son reconocidos como responsables de otros delitos, los denuncien de manera anónima en el número 089 o en cualquiera de las Agencias del Ministerio Público de la entidad.

Fue sorprendido con presunta droga y más de 24 mil pesos

Chilpancingo.- Personal de Policía Estatal adscrito a la Coordinación Operativa de la Región Norte, aseguraron en Iguala a un masculino quien tenía en su poder presunta cocaína.

Al realizar recorridos de seguridad en la colonia Guadalupe de la ciudad de Iguala, en las inmediaciones de una tienda de conveniencia, los Policías Estatales visualizaron un vehículo estacionado y un masculino abordo quien al notar la presencia de los oficiales intentó evadirlos.

Luego de realizar una revisión a quien dijo llamarse Francisco “N” de 22 años de edad, le fueron asegurados 75 envoltorios con presunta cocaína; 25 envoltorios con presunta droga conocida como piedra; la cantidad en efectivo de 24 mil 60 pesos: 22 billetes de 500 pesos; 41 billetes de 200; 40 billetes de 100; 16 billetes de 50; 2 billetes de 20 y 20 pesos en monedas de diferentes denominaciones.

Asimismo, fue asegurado un vehículo marca Chevrolet tipo Corsa, color rojo, con número de serie 93CXM19R84C137790 y placas de circulación HCP-87-05 del estado de Guerrero.

Posteriormente, Francisco “N”, la presunta droga, dinero en efectivo y el vehículo asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes; presentamos la fotografía de esta persona con el objetivo de que, si es reconocido como autor de otros delitos, lo denuncien de manera anónima en el número 089 o en cualquiera de las Agencias del Ministerio Público de la entidad.

Traían 8 mil envoltorios con hierba verde y mucho más

Elementos del Grupo Táctico de Reacción Inmediata “Centauro” en coordinación con personal del Primer Batallón de la Policía Estatal Acreditable aseguraron en Acapulco a dos masculinos quienes tenía en su poder aproximadamente 29 kilos de presunta marihuana en paquetes de diferentes tamaños, 8 mil envoltorios de periódico también con la misma droga, dos granadas y armamento de grueso calibre.

Al realizar recorridos en prevención del delito en un andador sin nombre de la colonia La Venta, en las inmediaciones de la parroquia de “Nuestro Señor de Chalma”, los Policías Estatales localizaron una piedra en forma de cueva en donde se encontraba dos masculinos quienes al notar la presencia de los uniformados emprendieron la huida, logrando asegurarlos a unos metros del lugar.

Los masculinos dijeron llamarse Julio “N” de 22 años de edad y Oscar Arturo “N” de 26, los cuales tenían en su poder 8 mil envoltorios de periódico (carrujos) con hierba verde con características propias de la marihuana; una bolsa con 20 kilogramos de presunta marihuana; dos paquetes envueltos en cinta canela con presunta marihuana: uno con 4.500 kilos y otro con 1.150 kilos; una bolsa de plástico con 1.850 kilos de presuntas semillas de marihuana, y una bolsa de plástico con 700 gramos también de presunta marihuana.

Asimismo, los Policías Estatales aseguraron un rifle calibre 30-30mm, matricula 465752; un cargador metálico abastecido con 20 cartuchos útiles; 2 granadas para aditamento calibre 40mm; 10 cartuchos calibre 30.30mm; 82 cartuchos calibre 5.56mm; 47 cartuchos calibre 7.62x39mm; 41 cartuchos calibre 44mm Súper; un cargador metálico con capacidad de 6 cartuchos calibre 44mm Súper; un cargador metálico en mal estado con capacidad para 30 cartuchos calibre 5.56 mm; un cargador metálico en mal estado para cartuchos calibre .380 mm, y una pistola de fulminantes (salva) K62.

Por lo anterior, Julio “N” y Oscar Arturo “N”, la presunta marihuana y el armamento asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes; presentamos la fotografía de estas personas con el objetivo de que, si son reconocidos como responsables de otros delitos, los denuncien de manera anónima en el número 089 o en cualquiera de las Agencias del Ministerio Público de la entidad.