“Calladita dame la bolsa”: dijo hombre armado a mujer en Culiacán, Sinaloa

Culiacán.- “Calladita dame la bolsa”, le dijo el asaltante a una mujer mientras la amenazaba con un arma de fuego. Por los nervios y el susto la afectada en vez de seguir las instrucciones del delincuente se echó a correr por la calle, mientras pedía auxilio, no traía nada de valor en su bolsa pero lo poquito que fuera lo necesitaba, es tiempo de pandemia y no la ha pasado bien además de que ya sufrió de COVID-19.

Este hecho ocurrió en una de las calles del fraccionamiento Lomas de San Isidro considerado entre los más conflictivos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, aquí ocurren de manera frecuente asaltos de acuerdo a los habitantes y robo de vehículos según las estadísticas de las autoridades.

De acuerdo a la víctima de quien se protegerá su identidad, el día que ocurrió este hecho ella se bajó del camión urbano la cual la dejó a varias calles de su casa, cuando caminaba miró que un vehículo iba despacio tras ella.

Se metió a comprar a una tienda y al salir y caminar de nuevo por una calle miró que el mismo vehículo en el cual viajaba un hombre y una mujer la seguía, no se preocupó mucho porque por la calle iban otras personas además se imaginó que podían andar buscando un domicilio, fue cuando no había otras personas cerca cuando el hombre quien era el conductor se bajó del carro, dejó la puerta abierta y se aproximó a ella y la amenazó con el fin de quitarle el bolso.

El vehículo era modelo viejo y no recuerda con exactitud el color pero era entre gris y azul bajito. Ahora ella llama a los habitantes de este sector que estén alertas, que no se acerquen a vehículos que no conozcan y que no le hagan confianza porque viaje una mujer.