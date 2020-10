Camioneta cargada con tres toneladas de huevos se vuelta en El Carrizo

Los Mochis, Sinaloa. Una camioneta cargada con tres toneladas de huevo se volcó en la carretera Internacional México 15 en las inmediaciones de El Carrizo, el accidente ocurrió en la tarde de este martes.

El reporte que recibieron en el servicio de emergencia 911 indicaba que a las 16:10 horas, a una camioneta que se desplazaba por el carril de norte a sur, le tronó una de las llantas traseras y el conductor se descontroló y terminó volteado en un dren.

Paramédicos de Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) y bomberos de la base de El Carrizo se dirigieron al accidente.

El chofer fue revisado por los paramérdicos, pero afortunadamente no sufrió lesiones. Mientras que los tragahumo, Vidal Franco y Geovani Barajas, se encargaron de checar que no hubiera derrame de combustible y que no se registrara un corto circuito en la batería.

Policías Federales División Guardia Nacional, se movilizaron al accidente para hacerse cargo del peritaje.