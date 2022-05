Camioneta choca por alcance contra un auto en centro de Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa. Una camioneta Ford, color rojo, chocó por alcance con un automóvil Nissan Tiida, color blanco en bulevar Macario Gaxiola y Juárez en la colonia La Cuchilla, la tarde de este día.

No se reportaron lesionados en el accidente. El percance vial ocurrió a las 15:20 horas, cuando el sedán así como la camioneta iban de sur a norte sobre el Macario Gaxiola, pero al llegar al cruce con la Juárez, el conductor de la pick up, no guardó su distancia y chocó con el auto que era conducido por un joven.

Vecinos al darse cuenta del accidente reportaron al servicio de emergencia 911. Más tarde llegaron dos agentes de tránsito quienes confirmaron que no hubo heridos, solo daños materiales.

Te puede interesar:

Trascendió que el chofer de la pick up, Ford, andaba en estado inconveniente.