Campo de batalla en Morelia: se enfrentan policías y maestros afuera de Palacio de Gobierno

Morelia, Michoacán.- Este lunes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han realizado una serie de manifestaciones en Morelia, Michoacán, resultando un enfrentamiento con policías a las afueras del Palacio de Gobierno, donde hubo tres detenidos, entre ellos, el líder de la Sección XVIII.

Fue durante la rueda de prensa semanal del gobierno de Michoacán que docentes ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la Casa Michoacán, durante la participación del secretario de gobernación, Carlos Torres Piña, mientras este señalaba que Michoacán no estará pagando los supuestos adeudos que asegura la CNTE que se tienen, a personas que no existen o que no se presentan a sus centros de trabajo.

“(El pago a eventuales) no está dentro del presupuesto; hay mesas de trabajo ya establecidas, habrá otras que establecer, ya que no hay condiciones ni planeación económica para hacer frente a este gasto; las otras atenciones se atenderán poco a poco”, refirió Torres Piña.

Posteriormente, los sindicalizados subieron a la tribuna, colocaron mantas en las que daban cuenta de su afiliación sindical y dieron su réplica a las autoridades del gobierno de Michoacán.

Al respecto, refirieron que los espacios de educación eventual no son ocupados por aviadores, como minutos antes se había acusado desde el gobierno de Michoacán e incluso argumentó, en dicha manifestación acudieron varios que se encuentran en esta condición.

Al término de la manifestación en Casa Michoacán se emprendió una marcha hasta el Centro Histórico de Morelia, donde se encontraron con elementos policiacos que resguardaban el costado de Palacio de Gobierno, sobre la calle Benito Juárez.

Ahí, los docentes intentaron ingresar por la fuerza a dicho edificio, pero fueron replegados por la policía, desatándose un enfrentamiento con palos, vallas y diferentes objetos, con los elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP), resultando tres detenidos, entre ellos el líder de la Sección XVIII de la CNTE Gamaliel Guzmán Cruz.

Sin embargo, los detenidos fueron liberados momentos más tarde, mientras que los alrededores de Palacio de Gobierno se mantienen resguardados por policías con el objetivo de evitar disturbios.

Por su parte, el Gobierno de Michoacán lamentó y condenó los actos violentos de la CNTE, por lo que hizo un llamado a encausar sus demandas mediante el diálogo, sin afectaciones a terceros.