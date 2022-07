Cantante muere al intentar salvar a una mujer que se ahogaba en laguna de Sonora

Hermosillo.- El cantante Manuel Castell murió en la tarde del martes al intentar salvar a una mujer que se ahogaba en la Laguna del Nainari, ubicada en Ciudad Obregón, Sonora.

Según información oficial, los servicios de emergencia fueron notificados cerca de las 16:00 horas sobre una mujer que pedía auxilio mientras cruzaba de sur a norte sobre el lado.

“Un policía que estaba aquí se metió al rescate con todo y ropa, lo que hizo que se cansara, y también estuvo a punto de ahogarse”, declaró el alcalde Javier Lamarque Cano.

Tras los hechos, el occiso fue identificado como José Manuel Velázquez Castillo, de 29 años de edad, quien era mejor conocido por los lugareños por su nombre artístico. Él era vecino de la colonia Casa Blanca y era famoso por ser un talentoso cantante.

Manuel se encontraba cerca de la Laguna, esperando a que su esposa saliera de una cita médica del IMSS, cuando escuchó los gritos desesperados de una mujer que se ahogaba.

Algunos testigos relataron ante medios locales que Manuel se desesperó al ver que el policía que se lanzó al agua no podía alcanzar a la mujer y los cuerpos de emergencia no arribaban al lugar. Entonces, el cantante se adentró al lago sin dudarlo y pese al riesgo que esta acción representaba para su vida.

"Lo último que me dijo fue: 'me voy a meter para salvarla’. Entonces se tiró al agua y empezó a nadar, pero a la mitad del camino dijo: '¡ya no puedo, ya me cansé! ¡Ayúdenme!'. Alzó los brazos, se hundió y ya no salió", relató una persona que se encontraba en el lugar.

Bomberos y brigadistas de Protección Civil municipal llegaron minutos posteriores y lograron rescatar a la joven, quien fue trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja a una clínica del IMSS de la localidad, donde la reportaron estable.

"Los bomberos que estaban cerca y el director de Protección Civil entraron a la laguna. Fue el director de Protección Civil quien sacó a la mujer, que estaba prácticamente inconsciente, pero lograron salvarla. La sacaron, la reanimaron y ya está bien", mencionó el alcalde de Ciudad Obregón.

Un equipo de buzos del departamento de bomberos, con apoyo de pescadores, realizaron trabajos de búsqueda que se extendieron por cuatro horas para localizar el cuerpo de José Manuel. El hombre fue encontrado cerca del lugar donde se le vio por última vez.

El director de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza, explicó a los medios de comunicación que en la laguna artificial existen diferentes profundidades, que alcanzan los 5 metros. Pero, añadió que en la parte donde se ahogó el cantante solo tenía dos metros de fondo.

“Creemos que, con la ropa que traía, el agua se volvió muy pesada. El agua es muy pesada (para nadar) y en la parte del fondo creemos que la tierra está muy lodosa, porque te puedes enterrar en la tierra. Creemos que eso fue lo que pasó, que el muchacho se atoró", señaló.