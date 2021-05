Carambola en autopista de Cuernavaca deja 11 heridos y 18 vehículos accidentados

Morelos.- Una carambola entre 18 vehículos que dejó un saldo de al menos 11 heridos fue registrada este sábado en la autopista Cuernavaca-Acapulco, en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió poco después de las 14:00 horas a la altura del kilómetro 95+100 de la carretera, donde se ubica en distribuidor vial Palmira, en dirección de norte a sur.

Al parecer, la presencia de aceite derramado sobre la carpeta asfáltica provocó que los conductores de unos 18 automóviles comenzaran a derrapar y perdieran el control, chocando entre sí.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, personal de Protección Civil y la Guardia Nacional de la división de caminos, que brindaron auxilio a los heridos y acordonaron la zona de la carambola.

Al menos 6 de los 11 heridos tuvieron que ser trasladados a diversos hospitales, mientras que los otros 5 no requirieron hospitalizaciones debido a que presentaban lesiones menores.

La Guardia Nacional cerró la circulación vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco para llevar a cabo las labores para retirar los 18 vehículos accidentados.

En redes sociales un usuario compartió un video en el que se observa el momento en que un auto derrapa y se impacta contra otro, y luego su propio vehículo es impactado por atrás.

Estoy presenciando un accidente, ya me chocaron atrás poquito, yo casi choco, me resbalé, iba frenando poco a poco pero dejaron aceite o no sé", se escucha decir al hombre.