Carlos Q, era buscado por intento de feminicidio y violación en Sinaloa; lo detuvieron en Sonora

Los Mochis, Sinaloa. El probable responsable de cometer un intento de feminicidio y violación contra su esposa e hija, el domingo 31 de octubre en la comunidad El Alhuate, El Fuerte, fue detenido por un grupo especial de la policía de investigación del estado de Sinaloa, el sábado al mediodía en Sonora. El sospechoso fue identificado por las autoridades como Carlos Q, originario de Chihuahua. La información que se generó señala que los investigadores obtuvieron datos de que el individuo estaba oculto en Hermosillo y constantemente se comunicaba a Sinaloa con algunos familiares.

La semana pasada el grupo especial se dirigió a la capital sonorense y en base al intercambio de datos con sus homólogos de Hermosillo, ubicaron al sospechoso en la colonia 5 de mayo. El grupo estuvo indagando algunos sectores de la mencionada colonia y fue el sábado a las 13:30 horas cuando Carlos Q, salió de un domicilio en donde laboraba y se dirigió a una tienda, pero fue interceptado por los investigadores, quienes le comentaron que tenía una orden de aprehensión su contra por el delito de intento de feminicidio y violación.

Carlos Q, al verse acorralado por los policías les dijo que él no era a quien buscaban, pero empezó a ponerse nervioso y les comentaba que no tenía problemas con la justicia. Los agentes observaron una foto del sospechoso y no cabía la menor duda que se trataba de Carlos Q. Finalmente el sujeto aceptó que sí era a quien buscaban, ya no opuso resistencia y fue arrestado. El sábado en la noche ingresó al penal del ejido Goros Dos, Ahome.

