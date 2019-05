Carne en mal estado deja a varias personas intoxicadas en Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- La sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Prospera, de Villa Unión, estuvo abarrotada durante la tarde ayer por varias personas de los pueblos aledaños a la sindicatura debido a un cuadro de intoxicación, presuntamente por haber consumido carne en mal estado.

Síntomas

Una vecina de la comunidad de Barrón contó que fue durante la mañana de ayer, acudió al mercado municipal Cuauhtémoc, de Villa Unión, a surtir la despensa.

La mujer se detuvo en una carnicería que se encuentra al exterior del inmueble y compró carne de cabeza para la comida.

Aseguró que ella, su esposo y uno de sus hijos comieron la carne que había comprado, “pero en cuanto terminé de comer empecé con malestar. Fui la primera. Después mi hijo inició con vómito”.

Continuó: “Sentía que el corazón se me iba a salir pues me agarró taquicardia.

Pero lo que se me hizo extraño fue que también mi esposo empezó a sentirse tan mal, que ni la moto que usa pudo sostener”.

La afectada pidió ayuda a su cuñado para que los llevara a los tres al hospital.

Pero cual fue su sorpresa que el nosocomio se encontraba lleno de personas con los mismos síntomas, quienes aseguraban haber comido de la misma carne, adquirida en la misma carnicería.

Al poco tiempo de haber ingresado al hospital, logró ser estabilizada, al igual que su hijo. Pero su esposo continuó hospitalizado pues su presión arterial no disminuía. Contó que los doctores le habían comentado que atendieron al menos 34 personas por este mismo problema, entre ellos dos menores.

Por último, refirió que las personas que llegaron a recibir atención médica venían de diferentes poblados de Villa Unión y que otros más eran de la misma sindicatura.

Autoridad

El jefe de Epidemiología de la Jurisdicción 6 de la Secretaría de Salud, Santiago Reyes Reyes, confirmó el hecho ocurrido en Villa Unión. Explicó que hasta ahora ya fue dada de alta la mitad de los pacientes y el resto sigue en observación en la unidad médica.

El médico dijo que se están haciendo las investigaciones para verificar cuál fue la causa de esta intoxicación masiva.