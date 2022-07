Caso LeBarón: video confirma que Rhonita y sus 4 hijos fueron quemados vivos en ataque de 2019

Sonora.- Un video sobre el ataque a la familia LeBarón ocurrido en noviembre de 2019 muestra que al menos cinco miembros de la familia fueron quemados vivos durante la emboscada, se trata de Rhonita Miller y sus cuatro hijos, a tres años de la masacre que conmocionó a México y Estados Unidos.

La evidencia, que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), confirma que Rhonita Miller y sus cuatro hijos fueron quemados vivos durante el ataque contra la familia LeBarón perpetrado el 4 de noviembre de 2019 en la localidad de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora.

Las imágenes muestran a los sicarios acercándose a la camioneta de Rhonita para arrojar algún combustible y prenderle fuego, e incluso uno de los pequeños intentó salir del vehículo sin conseguirlo.

Además, se alcanzan a distinguir algunas frases que se dicen los sicarios, como: "Ah no, ya lo hicieron un desastre en serio, hombre". "Van a terminarlo, viejo". "No viejo, ellos se quedaron". "Míralo. No, no debe ver nada". "Dispárale, no lo des por hecho". "Quémala". "Oye, no lo rodees, detente". "Ok, ok". "Esto está jodido". "Mierda".

El video será presentado por la FGR como evidencia ante la corte de Estados Unidos en la demanda civil presentada contra el Cártel de Juárez y La Línea, organización señalada como responsable del ataque contra la familia LeBarón, y a la cual un juez ordenó pagar más de 4 mil millones de dólares como reparación de daños por el crimen considerado como un acto terrorista.

Hasta la fecha suman 24 personas detenidas por esta masacre en México, entre ellos los líderes de los grupos de sicarios que asesinaron a las mujeres y los niños, "El Tolteca" y "El Gil".

De acuerdo con las investigaciones, un día antes del ataque, unos 100 sicarios fuertemente armados del Cártel de Juárez y La Línea se reunieron en un rancho para planear recuperar la región de Agua Prieta, Sonora, que estaba en manos de sus rivales del Cártel de Sinaloa.

Los grupos se dividieron en dos: alrededor de 60 sicarios estaban liderados por "El Gil", y otros 40 eran comandados por Freddy Calles Romero, "El Tolteca". Los grupos se colocaron de manera estratégica con la orden de emboscar a cualquiera que pasara por ahí, fuera civil o policía.

Por el lugar pasaron en caravana las tres camionetas con tres mujeres y 14 menores de edad pertenecientes a la familia LeBarón. Los primeros en ser atacados a balazos fueron Rhonita Miller y sus cuatro hijos de 12 y 10 años, así como sus gemelos de 8 meses de edad.

Te recomendamos leer:

El segundo ataque fue contra Christina Langford y su bebé de 7 meses. A pesar de que la mujer descendió de la camioneta para suplicar por la vida de su bebé, los sicarios la mataron de cuatro tiros y dejaron abandonado en el desierto a su bebé, que luego fue rescatado con una grave deshidratación.

Por último, emboscaron a Dawna Ray con el resto de los niños. Ella se detuvo para intentar auxiliar a Christina, pero recibió una lluvia de balas junto a dos de los pequeños. El resto de los menores que lograron sobrevivir fueron rescatados 10 horas después de la masacre.