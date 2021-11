Celdas de la Policía Municipal de Ahome convertidas en una cloaca

Los Mochis, Sinaloa.- Familiares de infractores pidieron la intervención de Derechos Humanos debido a que las celdas de la Policía Municipal de Ahome se encuentran en pésimas condiciones y ponen en riesgo la salud de las personas que son concentradas en estas.

El principal problema es el afloramiento de aguas negras del drenaje sanitario, el cual lleva mucho tiempo tapado, por lo que en algunas ocasiones las celdas se inundan de estos desechos.

“Yo acudí el fin de semana a la Policía Municipal debido a que mi hijo fue arrestado por supuestamente cometer una falta al Bando de Policía, situación que él me aclaró y me dijo que era un hecho falso que inventaron los policías. Cuando yo entré a las celdas para verlo, me di cuenta de las deprimentes condiciones en que se encuentran estas, por lo que yo le pido a Derechos Humanos haga una visita de inspección las instalaciones para que vea la magnitud del problema que existe”, comentó la madre del joven arrestado, y quien pidió se reservara su identidad por temor a represalias contra su persona y su hijo.

Mientras la fémina narraba a reporteros las condiciones en las que se encuentran las celdas de la Policía Municipal, una joven que escuchaba la conversación y que acudió a también a ver a un familiar que estaba arrestado, intervino y confirmó lo expuesto por la madre de familia.

Los pisos de las celdas de la Policía se llenan de desechos cuando las personas detenidas le bajan a los sanitarios porque el drenaje está tapado. Foto: Cortesía

Que mejoren las instalaciones

La mujeres pidieron al alcalde (Gerardo Vargas Landeros) que se dé una vuelta al Tribunal de Barandilla para que vea las condiciones en las que se encuentran las celdas. “Yo vi en las noticias que dijo que iban a comprar más de 100 patrullas y que se iban a mejorar las instalaciones, pero veo que no han hecho nada, únicamente se preocuparon por limpiar y pintar la parte de afuera, de enfrente, por qué no lo invitaron a que se diera un recorrido por el edificio, no les convenía”, dijo una de las quejosas.

Leer más: Con uniforme de policía, hallan a hombre asesinado a balazos en Navolato

Policías confirman mal estado de las celdas

Algunos elementos de la Policía Municipal que fueron abordados ayer por reporteros, aseguraron que lo expuesto por las féminas es cierto. “Las celdas es un verdadero chiquero, a lo lejos nos da la peste a nosotros, no quiero ni pensar cómo la pasan los detenidos”, manifestó uno de los policías.