César Duarte se defenderá ante fallo que avala su extradición de USA a México

Estados Unidos.- La defensa del exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, impugnará el fallo de la jueza de Miami, Florida, Estados Unidos, en el que se determinó al ex mandatario estatal como extraditable a México a que dé cuenta de los delitos que se le imputan.

El día de ayer, lunes 8 de noviembre, el Poder Judicial estadounidense resolvió fallar a favor de la extradición de Duarte Jáquez a la república mexicana por las acusaciones que pesan en su contra durante el tiempo en el que gobernó Chihuahua.

En entrevista con Milenio Televisión, Ricardo Antonio Sánchez, abogado del ex priista, adelantó que la estrategia que se seguirá en el país vecino es interponer un recurso de impugnación contra la resolución de la juez de Florida a fin de que un tribunal de más alta jerarquía determine si el fallo de la misma es legal o no.

"En Estados Unidos la estrategia es combatir esta resolución de la jueza, esta opinión de sí ser extraditable (César Duarte) para que un tribunal superior analice si es legal esta determinación", dio a conocer.

No obstante, el litigante precisó que si en el caso de que la justicia de Estados Unidos no beneficie a César Duarte o que si el ex funcionario decide de forma voluntaria regresar a México, estarían preparando la defensa para enfrentar el proceso en territorio mexicano.

Fue el 8 de julio de 2020, ocasión en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Washington y se reunió con el expresidente Donald Trump, cuando el exgobernador de Chihuahua fue detenido por las autoridades estadounidenses en Miami con el objetivo de ser extraditado a la república mexicana, donde se le acusa de malversación agravada y conspiración.

Las imputaciones contra Duarte, en México, son peculado y desvío de fondos públicos, ello luego de haber endeudado al estado de Chihuahua por más de 48 mil millones de pesos y haber desviado, al menos, 6 millones de dólares a dos empresas relacionadas con su persona

Además, los señalamientos contra Duarte apuntan que desvió 250 millones de pesos empleados en diferentes campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).