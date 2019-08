Chocan agentes patrulla nueva en la Obrera, Alcaldía de Cuauhtémoc

CDMX.- Dos policías terminaron golpeados tras una persecución en calles de la Colonia Obrera y chocar en la Alcaldía de Cuauhtémoc.

Los elementos preventivos del Sector Narvarte Álamos iban a bordo de una de las nuevas patrullas, con numeral MX-391-A1, y chocaron contra un objeto fijo.

El accidente ocurrió hacia las 6:00 horas, cuando circulaban por Eje 2A Sur Manuel Payno, con dirección hacia Calzada San Antonio Abad.

Al llegar a la esquina con Bolívar, intentaron dar vuelta hacia la derecha para incorporarse a dicha vialidad, pero el conductor perdió el control y se estamparon contra una estructura de metal que protegía un altar religioso.

Los agentes se estrellaron / Foto: Reforma

Minutos antes, los agentes observaron un vehículo sospechoso en calles de la Colonia Narvarte, en Benito Juárez.

Luego de marcarle el alto, el automovilista aceleró para darse a la fuga y fueron tras él hasta la Colonia Obrera, sin poder asegurarlo.

Elementos del Sector Asturias y paramédicos del ERUM acudieron al lugar del percance minutos después.

Aunque el frente de la patrulla quedó destrozado, los dos tripulantes sólo resultaron con golpes menores y fueron atendidos por los socorristas.

"Sí se escuchó el trancazo y por eso salimos. Afortunadamente no les pasó nada a los policías, pero sí me preocupa porque nosotros pusimos el altar y parece que no nos van a pagar las composturas de la protección", señaló un vecino.

Debido a que la dirección y el motor resultaron dañados, fue necesaria una grúa de Tránsito para retirar la unidad siniestrada.

Apenas el 29 de julio pasado, las autoridades capitalinas realizaron la entrega de 90 vehículos nuevos para reforzar la seguridad en la Alcaldía Benito Juárez.