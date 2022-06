Chocan dos camionetas de forma aparatosa en Los Mochis

De acuerdo a la información de testigos y tránsito, el choque sucedió minutos antes de las 07:00 horas, cuando la camioneta Ranger, color gris iba de poniente a oriente por la Independencia; mientras que la camioneta pick up, color tinto lo hacía de sur a norte sobre la Belisario Domínguez, pero al llegar al crucero, fue impactada por la pick up Ranger que se pasó el alto; tras el golpe ambos conductores perdieron el control de las unidades. La Ranger todavía avanzó unos metros, luego golpeó unos bolardos (muros de contención) y la otra unidad dio un giro, luego se le salió uno de los neumáticos antes de quedar atravesada.

