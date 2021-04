Chocan tren y tráiler cargados en Tlajomulco, Jalisco, e inicia rapiña en ¡tres, dos, uno!

Guadalajara, Jalisco.- Indignación ha causado hoy en redes sociales un video que ha sido difundido tras el choque que sufrieron un tren de Ferromex y un tráiler en las inmediaciones de Tlajomulco, Jalisco, pues los ciudadanos ahí presentes empezaron a cometer actos de rapiña.

Fue a las 10:40 horas de hoy que se emitió una llamada de auxilio a la línea telefónica 911 reportando un choque entre un camión refresquero y el ferrocarril sobre el Circuito Metropolitano Sur, casi al cruce con Camino Antiguo a Buenavista.

De inmediato se trasladaron al lugar los agentes de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, Oficiales de Protección Civil y Bomberos, así como Paramédicos de Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco para dar atención a las personas que pudieron haber resultado heridas y despejar la vía de tránsito que había quedado bloqueada.

Pero mientras las autoridades llegaban las personas que presenciaron el choque y ver que el camión había quedado volcado con la mercancía al alcance de sus manos los actos de rapiña empezaron de inmediato.

El acto fue grabado por otro ciudadano quien con su celular captó el momento en que la mercancía era cargada en brazos para subirla a vehículos e incluso era pasada entre los vagones del tren para subirla a los autos que habían quedado varados del otro lado de las vías.

"¡Que me ayuden! ... Son de Jazmín" se le escucha gritar a una joven que cargaba dos cajas con diversas botellas de refresco en brazos, esta se sabe observada y sonríe al hombre que graba. Este le dice:

"no tiene ni vergüenza oiga, andar haciendo eso. ¡Gente ratera!".

Tras la llegada de las autoridades al transitado crucero de Tlajomulco se avistó un tráiler International, modelo1992, con caja seca, ambos en color blanco, el cual transporta refresco de la marca Peñafiel.

Este presenta huella de choque sobre la caja por el ferrocarril, el cual se encuentra detenido cerrando el paso de ambos sentidos de Circuito Metropolitano Sur.

El vehículo pesado viajaba en sentido de San Miguel Cuyutlán hacia la cabecera municipal de Tlajomulco, cuando presuntamente intentó ganarle el paso al tren y este impactó en la caja, quedando volcado frente a una conocida fábrica de dulces.

En el lugar fue atendido el conductor del vehículo pesado, quien dijo tener 51 años de edad, y tras ser analizado por los paramédicos decidió permanecer en el lugar al no presentar lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Al lugar también llegó personal de Ferromex y las aseguradoras de ambas emperesas, quienes se encargarían de cubrir los daños ocasionados tanto en el ferrocarril como en el camión que llevaba carga.

Tras el percance, el video fue difundido en las redes sociales causando indignación entre los usuarios.

"Que vergüenza, en Jalisco NO somos así, ni muertos de hambre, ni ventajosos, ni encajosos, ni aprovechados, ni come cuando hay. Seguro que es aquí en Jalisco??? No lo puedo creer", comenta Arturo un usuario de Twitter.

"Que triste ver cómo nos quejamos de la delincuencia y en la primer chance también la misma ciudadanía se convierte en delincuentes!"

Añadió Daniel BQ en Facebook.