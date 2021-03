Choque a la altura de Chinitos, Angostura, deja daños materiales

Angostura, Sinaloa.- Cuantiosos daños materiales fue el saldo que esta tarde dejó un accidente vehicular sobre la autopista Benito Juárez, mejor conocida como La Costera, en la zona sur del municipio de Angostura, hecho que movilizó rápidamente a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura, así como de la Guardia Nacional División Caminos.

De acuerdo con la información recabada, trascendió que el percance se registró alrededor de las 14:30 horas de este día, a la altura del kilómetro 67 de La Costera, y en éste se vieron involucradas dos unidades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe resaltar que una de ellas tipo pick up de la marca Chevrolet, línea Cheyenne, de color blanco, con placas de empadronamiento, la cual era conducida por su propietario, José “A” de 77 años de edad, con domicilio en Potrero de los Sánchez, Mocorito; así como una unidad tipo van de la marca Dodge RAM, de color blanco, propiedad de una conocida empresa de refacciones y accesorios automotrices, la cual tripulaba José Manuel “P”, vecino de la ciudad de Culiacán.

Según se informó, los hechos ocurrieron cuando las unidades circulaban en dirección de norte a sur y en un intento de rebase de la unidad Dodge sobre el carril izquierdo, el conductor de la Cheyenne no se percató de ello e intentó realizar una maniobra para retornar sobre la rúa por un hueco entre los muros de contención, pero aunque el conductor del vehículo Dodge frenó, no fue suficiente para esquivar el impacto. Afortunadamente, no se reportaron lesionados.

Leer más: Dos lesionados al caer a barranco en Jesús María, Culiacán