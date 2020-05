Choque de dos autos deja a una mujer herida en el centro de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Un conductor trató de evitar el golpe, pero al no lograrlo y ver que una fémina estaba herida, no dudó en ayudarla mientras llegaban los socorristas y es que la dama presentaba un cortada en la frente.

Una mujer salió lesionada en aparatoso choque que se suscitó ayer en la mañana en el cruce de Allende y Carranza, en el primer cuadro de la ciudad.

La conductora tuvo que ser trasladada a un hospital debido a los golpes.

Aparente calma

Agentes de tránsito informaron que los vehículos involucrados en el aparatoso accidente son un Nissan Tsuru color tinto y un Jetta color negro, modelo 2006; el chofer de esta unidad afortunadamente no sufrió lesiones.

A las 09:15 horas, un vendedor de frutas estaba a escasos metros de la esquina esperando que llegaran algunos clientes; de igual forma, una dama en un puesto de venta de tacos de harina.

En ese instante el Jetta era tripulado por un joven y se desplazaba de sur a norte sobre la Allende y exactamente iba por el carril del medio; mientras que el Tsuru era manejado por una mujer y circulaba de poniente a oriente sobre la Carranza.

No pudo dar un volantazo y sintió el golpe

Todo fue muy rápido: al llegar al crucero, por causas desconocidas la fémina no hizo el alto obligatorio y el chofer del auto negro en un intento por sacarse el golpe, quiso dar un volantazo hacia su derecha, pero no tuvo tiempo y el golpe fue inevitable.

Ambos carros quedaron en el crucero y la fémina fue auxiliada por el conductor del otro auto ya que se percató que empezó a sangrar de la frente debido a que se había golpeado contra el cristal.

El servicio de emergencia 911 recibió una llamada en la que le estaban informando de la situación para que mandaran una ambulancia.

Paramédicos de Cruz Roja llegaron en cuestión de minutos y le brindaron la atención prehospitalaria a la afectada. Ella tenía una herida en la frente y en otras partes del cuerpo.

Los paramédicos la estabilizaron y luego la llevaron a un hospital. Dos elementos de vialidad se dirigieron al lugar para recabar datos del percance así como deslindar responsabilidades.

Cabe señalar que en ese cruce sucedió otro choque entre dos vehículos, pero fue leve. Los choferes se pusieron de acuerdo y se retiraron ya que no hubo personas lesionadas.

LOS DATOS

Aparatoso

A consecuencia de que la conductora se golpeó la cabeza contra el cristal delantero, en el interior del sedán se apreciaban manchas de sangre.

Reacción

El joven que iba manejando el Jetta manifestó que hizo lo que pudo para evitar el encontronazo, pero no lo logró. El sedán recibió el golpe en la puerta.

