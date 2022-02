Choque de dos vehículos deja a hombre y mujer lesionados en el centro de Los Mochis

El tráfico no se vio afectado debido a que uno de los carriles de la Juárez, quedó libre. Policías de vialidad atendieron el reporte del choque, anotaron datos y confirmaron que el chofer de la pick up, no cedió el derecho de paso.

Uno de los vehículos quedó sobre una banqueta. El aparatoso accidente sucedió cuando la mujer manejaba un Altima, color dorado, 1999 por la calle Juárez de oriente a poniente; mientras que el joven se desplazaba a bordo de una camioneta Hilux, de sur a norte sobre la Constitución, pero al llegar al cruce, el conductor de la pick up, no hizo el alto obligatorio , avanzó unos metros y chocó con el sedán; tras el golpe ambos conductores perdieron el control de las unidades.

Noel Vizcarra Reportero de la sección policiaca del periódico Los Mochis.

