Choque entre Altima y Tsuru deja solo daños materiales en Culiacán, Sinaloa

Culiacán Sinaloa.- Daños materiales dejo el choque entre dos vehículos en la avenida Leyva Solano y Jesús Andrade.

El reporte a las autoridades se dió poco después de las 21:50 horas cuando se informo del accidente vial en las avenidas Leyva Solano y Jesús Andrade entre dos vehículos.

De inmediato se trasladaron agentes de vialidad es para levantar el parte legal, así como Agentes de seguridad pública adscritos al escuadrón de motociclistas. Quienes apoyaron las diligencias.

Por versiones de las autoridades se dijo que se trata de un vehículo Altima de color Blanco conducido por una mujer y una unidad automotriz Nissan Tsuru de color gris el cual era conducido por un hombre de quienes no se dió sus identidades a conocer. En el percance no dejo a ninguna persona lesionada por lo cual no se requirió el apoyo de las unidades de emergencia de cruz roja.

Leer más: Cae un carro al canal de Estación Acatita, en Angostura, Sinaloa

Los primeros datos de los uniformados se dijo que la mujer circulaba de sur a norte cuando el otro vehículo Tsuru circulaba de poniente a oriente y uno de los dos no respeto el semáforo que se encontra en dicha intersección provocando que se impactarse de frente. Minutos más tarde arribaron al sitio agentes de seguros viales de ambas unidades para el deslinde correspondiente.