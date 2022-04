Choque entre dos vehículos deja una mujer lesionada en Culiacán, Sinaloa

Culiacán Sinaloa.- Un Choque entre dos vehículos deja una mujer lesionada en la ciudad de Culiacán.

Los hechos se registraron después de las 02:20 horas de este sábado cuando se informó de un choque en la Bulevar Pedro Infante esquina con avenida Espinoza de los Monteros. De inmediato se trasladaron al sitio agentes de vialidad y bomberos de Culiacán quien al llegar confirmaron el siniestro de un choque entre dos vehículos siniestrados siendo un Marks de color verde conducido por una pareja de hombre y mujer, y un vehículo Bora de color rojo conducido por dos jóvenes

Los datos proporcionados por las autoridades se dijo que uno de los conductores se pasó el alto del semáforo de dicho entronque ocasionando que se impactar. Rápidamente paramédicos de cruz roja acudieron al sitio para atender a los lesionados quien solo sufrió un golpe en la cabeza la mujer al impactarse en el parabrisas del vehículo al no traer el cinturón de seguridad, el cual al momento no se dio su identidad. Así mismo los demás tripulantes del Bora y el conductor del Marcas quedaron sin lesiones y no hubo necesidad de ser trasladados a un hospital.

Los tragahumos comenzaron a realizar los trabajos de rociar tierra en la cinta asfáltica por el derramamiento de combustible.

Los uniformados de vialidades levantaron el parte correspondiente para deslindar responsabilidades legales y solicitar una grúa particular para retirar los vehículos del lugar.